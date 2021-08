Tannane slaat terug: ‘Dan kunnen jullie zien of ik wel of niet fit ben’

Donderdag, 19 augustus 2021 om 23:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:52

Oussama Tannane beleefde donderdagavond een droominvalbeurt voor Vitesse door vlak na zijn entree prachtig te scoren tegen Anderlecht (3-3). De aanvallende middenvelder kreeg deze zomer kritiek omdat hij met overgewicht aan de voorbereiding zou zijn begonnen en wist donderdag op het veld te antwoorden. "Het is een heerlijk gevoel, een ontlading, na al die tijd niet gevoetbald te hebben. Ik ben lekker fit, maar ik heb weinig ritme", zegt hij tegenover Voetbalzone.

Tannane liet zich in de 72e minuut niet van de bal zetten door Sergio Gómez, dribbelde naar binnen en vond de verre hoek. Als vanzelfsprekend is de nummer tien dolgelukkig met zijn invalbeurt. "Eindelijk weer een wedstrijd spelen, eindelijk weer scoren en belangrijk zijn voor het team. Dat is mijn stempel, dat ik belangrijk kan zijn voor het team. Dat probeer ik nu ook te doen, nu ik hier nog ben." Vitesse gaf daarna de zege nog wel uit handen door een late treffer van Yari Verschaeren.

Oussama Tannane in gesprek met Voetbalzone na de wedstrijd tegen Anderlecht.

Eind juli kreeg Tannane in De Oranjezomer kritiek van Johan Derksen, nadat hij op een foto uit de voorbereiding een weinig fitte indruk maakte. "Als spelers terugkomen van vakantie en er zo uitzien, duurt het bijna tot de herfst voordat ze weer op niveau zijn", zo gaf Derksen aan. Tannane reageert er nu indirect op. "Er zijn veel dingen gezegd. Ik weet niet of het allemaal waar is. Ik ken mezelf beter. De enige manier om te praten is om het te laten zien op het veld. Het is niet goed om van tevoren, terwijl je helemaal niks hebt laten zien, te gaan praten, dus ik dacht: ik doe het op het veld. En dan kunnen jullie zien of ik wel of niet fit ben."

De afgelopen tijd kreeg Tannane al vaker het verzoek om te reageren op de kritiek. "Ik heb veel vragen gehad: 'Laat eens even wat zien op de training, doe je shirtje uit.' Ik zei: 'Nee, dit is niks voor mij. Ik ben niet iemand die dingen gaat uitleggen. Ik laat het op het veld wel zien, en dan komt het wel goed.'" Na zijn doelpunt tegen Anderlecht trok Tannane wél zijn shirt uit.

De foto van Tannane eind juli waar veel kritiek op kwam.

Donderdag moest Tananne het dus doen met een invalbeurt. "Ik moet eerlijk zeggen: voor mij was het echt met pijn op de bank zitten. Ik zit nooit graag op de bank. Ik zag heel veel ruimtes, en dat is mijn spel, tussen de linies, en van daaruit spelers wegsteken. Dat is mijn visie, en dat had ik gemist. Invallen is heel zwaar, want je zit niet in het ritme. Het is altijd heel naar om in te vallen. Voor mij is het lekker en fijn om in de basis te staan. Daar werk ik heel hard voor. Daarna is het de keuze van de trainer of hij me opstelt."

Of hij nog een transfer gaat maken, weet Tannane niet. "Het is nooit een probleem geweest om voor Vitesse te voetballen. We hebben een mooi seizoen gehad en we hebben allemaal ambities. Ik heb mooie statistieken gehaald en uiteindelijk wil je dat de club er ook wat voor terugkrijgt. Van beide kanten hebben we uitgesproken dat we zouden verder kijken en het dan wel zouden zien. Op dit moment is de markt gewoon heel moeizaam en lastig. Ik heb altijd gezegd: nu ik hier ben, wil ik voetballen. We hebben er niks aan als ik op de bank zit. Mijn marktwaarde gaat omlaag en niemand ziet mij spelen. Misschien sta ik hier over twee weken ook nog."