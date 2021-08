Bazoer: ‘Hij komt er gewoon bovenop, want hij is een fantastische voetballer’

Donderdag, 19 augustus 2021 om 23:35 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:50

Riechedly Bazoer houdt gemengde gevoelens over aan het 3-3 gelijkspel tegen Anderlecht van donderdagavond. Vitesse leidde kort voor tijd met 2-3 in Brussel, maar kwam goed weg toen de thuisploeg diep in de blessuretijd een penalty miste. "Ik denk dat alles erin zit", vertelt Bazoer na de wedstrijd aan Voetbalzone. "We zijn aan de ene kant blij, maar aan de andere kant teleurgesteld. Als je de 2-3 maakt, moet je de wedstrijd over de streep trekken."

Beide ploegen ontliepen elkaar niet veel, vindt Bazoer. "We wisten dat we gewaagd aan elkaar waren en de wedstrijd allebei de kanten op kon gaan. In de eerste helft gaven we twee doelpunten makkelijk weg", blikt de centrale verdediger van Vitesse terug. "Het eerste doelpunt was ongelukkig, volgens mij kwam de bal tegen mijn knie aan, kwam de bal voor een speler (Francis Amuzu, red.), pakte de keeper een schot en kwam de bal weer voor een speler (Raman). In de tweede helft kwamen we goed uit de kleedkamer en maakten we twee doelpunten, maar dan moet je de wedstrijd over de streep trekken."

Het artikel gaat verder onder de video Bazoer glimlacht na remise Vitesse: 'We zien wel wat er gebeurt' Meer videos

De 2-3 werd gemaakt door Oussama Tannane. De invaller scoorde na een goede individuele actie in het strafschopgebied. Het was een grote opsteker voor de creatieveling, die zijn basisplek is verloren en wiens fitheid in de voorbereiding onderwerp van gesprek was. "Ik gun het Tannane van harte. Iedereen weet hoe goed hij kan voetballen. Hij heeft het nu niet makkelijk, maar toont wel weer klasse. Persoonlijk vind ik dat mooi voor hem. Iedereen weet hoe goed hij vorig seizoen heeft gevoetbald. Het is voor hem teleurstellend dat hij niet begint, maar wij proberen hem op te peppen, want hij heeft heel veel kwaliteiten, dat zie je vandaag weer. Hij komt er gewoon bovenop, want hij is een fantastische voetballer."

Bazoer neemt enkele lessen mee uit Brussel. "Dat we niet zo makkelijk de goals moeten weggeven. We moeten vooral in het strafschopgebied meer man op man spelen. Dat zie je ook bij de doelpunten. We hebben drie doelpunten gemaakt hier in Brussel en daar spreekt kwaliteit uit. We moeten vanaf minuut één scherp zijn. Ik denk dat we met het publiek erachter een goed resultaat kunnen neerzetten", kijkt hij alvast vooruit. Is eventuele plaatsing voor de groepsfase van de Conference League nog van invloed op zijn vertrekwens? "Daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Niet echt. Iedereen weet hoe ik erin sta, maar het duurt nog twee weken. Ik ben blij dat de trainer mij gebruikt. Ik blijf gewoon honderd procent geven en we zien wel wat er gaat gebeuren."