De smetjes van Slot: ‘Ik denk niet dat het vuurwerk ons helpt’

Donderdag, 19 augustus 2021 om 23:11 • Dominic Mostert

Hoewel Feyenoord donderdagavond met 5-0 won van IF Elfsborg, is Arne Slot niet louter positief. De trainer zag 'een aantal schitterende aanvalsopbouwen' en vindt het spel van Feyenoord 'al wekenlang heel leuk om naar te kijken', maar baalt van de rode kaart van Justin Bijlow, het spel van zijn ploeg in grote delen van de tweede helft én het vuurwerk dat voor de aftrap werd afgestoken door de supporters in De Kuip.

"De sfeer in het stadion is geweldig", wordt Slot na afloop geciteerd door het Algemeen Dagblad. "Maar ik denk niet dat het vuurwerk ons helpt. Ik zag eerder al voorbijkomen dat we een boete hebben gekregen", doelt hij op een boete van 20.000 euro die Feyenoord donderdag kreeg opgelegd. "Ze hadden beter niet voor het vuurwerk kunnen kiezen en ons kunnen steunen zoals in de rest van de wedstrijd." In een interview met ESPN beaamt Slot dat de rode kaart voor Bijlow eveneens een smet was. "Jazeker. Maar ook de laatste vijf à zeven minuten, waarin we toch ook een aantal kansen weggeven."

"Ik was ook niet heel tevreden over het spel tegen tien man", aldus Slot, waarna hij de rode kaart verder toelicht: de uitgekomen Bijlow beging in de ogen van de arbitrage een overtreding op de doorgebroken Marokhy Ndione. "Ik denk dat Justin alles probeert te doen om geen contact te hebben, maar hij is daar wel. De bal gaat naar de zijkant, maar hij geeft aanleiding voor een rode kaart. Gelukkig stond het al 5-0. Als hij het opnieuw mocht doen, zou hij waarschijnlijk bij zijn doel blijven staan en vertrouwen op zijn één-op-één-kwaliteiten, met twee spelers die in de achtervolging waren. Maar goed, op dat moment heeft hij denk ik ingeschat dat hij op tijd bij de bal zou zijn. Toen hij erachter kwam dat dat niet zo was, hield hij zich nog in. Maar de tegenstander deed het ook slim, moet ik zeggen."

In het laatste kwartier kon Feyenoord het niveau van de eerste helft niet benaderen, zag Slot. "Het werd extreem slordig. We leverden echt de meest simpele ballen in. Als ik er iets positiefs moet uithalen: ze hebben er alles aan gedaan om een tegengoal te voorkomen. Op een gegeven moment lag Leroy Fer zelfs op de grond om een bal te blokkeren. Ik vind het niet lekker dat je met een 5-0 voorsprong nog drie kansen weggeeft, maar het is wel prettig dat we daarover kunnen klagen."