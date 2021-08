Gümüskaya maakt prachtgoal en wil tevergeefs logo van Fenerbahçe kussen

Donderdag, 19 augustus 2021 om 22:39 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:14

Fenerbahçe heeft de eerste wedstrijd tegen HJK Helsinki in de laatste voorronde van de Europa League gewonnen. In Istanbul won de ploeg van trainer Vitor Pereira met 1-0 van de regerend kampioen van Finland. Ferdi Kadioglu maakte als invaller zijn entree en gaf de assist op het winnende doelpunt.

Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam na 64 minuten van Muhammed Gümüskaya. Fenerbahçe nam de bal over na een ingooi van HJK en uiteindelijk verschafte Gümüskaya zichzelf de ruimte voor een snoeihard, diagonaal schot met het linkerbeen. Zijn poeier was doelman Jakob Tannander te machtig en vloog binnen via de onderkant van de lat. De assist kwam op naam van Ferdi Kadioglu.

Na zijn doelpunt, zijn eerste in dienst van Fenerbahçe, wilde Gümüskaya het clublogo kussen. Hij besefte echter te laat dat het logo niet op de borst staat; Fenerbahçe speelde in een derde tenue dat woensdag werd gepresenteerd door Puma. Net als negen andere clubs die samenwerken met Puma, waaronder PSV, heeft Fenerbahçe een derde tenue waarop de clubnaam staat uitgeschreven en het logo niet op de borst staat.

Puma released their new kits yesterday without club badges and Fenerbahce’s player just tried to kiss the badge after scoring and look what happened ?????? pic.twitter.com/uRUdMAI9XO