Kees Kwakman: ‘Dit verwacht je niet bij een Engelse scheidsrechter’

Donderdag, 19 augustus 2021 om 22:36 • Jeroen van Poppel

Feyenoord zette donderdag een grote stap richting de groepsfase van de Conference League door met 5-0 te winnen van IF Elfsborg. Klein smetje op de zege was de rode kaart voor Justin Bijlow, die in de slotfase werd weggestuurd door scheidsrechter Craig Pawson. In de studio van ESPN zijn Mario Been en Kees Kwakman kritisch op dat besluit.

Bijlow kwam na tachtig minuten ver uit zijn doel om Marokhy Ndione het scoren te beletten. De aanvaller was eerder bij de bal en ging simpel naar het gras door tegen Bijlow op te lopen, die zich zo stil mogelijk hield. Toch gaf scheidsrechter Pawson de doelman van Feyenoord rood, waardoor Arne Slot genoodzaakt was om Luis Sinisterra naar de kant te halen en keeper Ofir Marciano te brengen.

Het artikel gaat verder onder de video Bazoer glimlacht na remise Vitesse: 'We zien wel wat er gebeurt' Meer videos

"Het maakt niet uit, maar ik vind het zwaar gestraft", aldus Been. "Er lopen ook nog twee spelers mee (Gernot Trauner en Marcos Senesi, red.). Nee, geel had ook gekund. Ik vond hem toch al bij momenten warrig fluiten. Hele kleine, lullige overtredinkjes." Ook Kwakman is die mening toegedaan. "Dat verwacht je niet bij een Engelse scheidsrechter. Heel vaak floot hij af. Volgens de regels zal dit misschien correct zijn, maar het staat 5-0..."

Ook Elfsborg eindigde de wedstrijd met tien man. "Die van Elfsborg was in ieder geval wel terecht. Zó, een smerige was dat", aldus Kwakman. Voormalig Sparta Rotterdam-middenvelder Frederik Holst kreeg die tweede gele kaart voor een harde trap op Sinisterra.