Tottenham Hotspur onderschat bezoek aan Portugal: tieners gaan kopje onder

Donderdag, 19 augustus 2021 om 22:20 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:47

Het wordt voor Tottenham Hotspur mogelijk nog een zware klus om de groepsfase van de Conference League te bereiken. Met een B-elftal ging de ploeg van trainer Nuno Espirito Santos donderdagavond onderuit tegen Paços de Ferreira. De nummer vijf van het afgelopen seizoen in Portugal won met 1-0 door een doelpunt in de slotfase van de eerste helft. Volgende week wacht de return in Londen.

Tottenham trad aan met een geheel nieuwe opstelling ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen Manchester City (1-0) van zondag. Doelman Pierluigi Gollini, verdediger Cristian Romero en aanvallende middenvelder Bryan Gil, allemaal deze zomer aangetrokken, maakten hun basisdebuut. Tieners Nile John en Dane Scarlett hadden eveneens een basisplaats; hetzelfde gold voor Cameron Carter-Vickers en Ryan Sessegnon, die zelden mogen starten. De bank bestond volledig uit jonge spelers uit de jeugdopleiding, waardoor Tottenham met de mond vol tanden stond na de 1-0 van Lucas Silva.

De linksbuiten werd door een messcherpe steekpass van Nuno Santos, waarmee de gehele defensie werd opengesneden, voor het doel van Gollini gezet. Hij maakte oog in oog met de keeper geen fout. Het doelpunt viel in de laatste minuut van de eerste helft en kwam voort uit balverlies van Harry Winks. Paços mocht counteren; de tegenaanval van de thuisploeg was de hele eerste helft al een bron van dreiging en uiteindelijk werd Tottenham daadwerkelijk bestraft. De bezoekers waren in de openingsfase wel gevaarlijk, maar maakten daarna minder indruk in Estádio da Mata Real.

Tottenham begon de tweede helft met één wijziging: John, die niet opviel in de eerste helft, werd vervangen door de meer aanvallend ingestelde Jack Clarke. Maar echt voet aan de grond kreeg Tottenham ook in de tweede helft niet. Na een uur schoot Sessegnon naast. Ook uit standaardsituaties kon de Premier League-club geen potten breken. Paços was zelf allesbehalve dreigend in de tweede helft, maar bleef achterin gemakkelijk overeind. De thuisploeg speelde ver teruggetrokken als Tottenham aan de bal was en de bezoekers ontbeerden de creativiteit om een opening te vinden.