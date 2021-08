Vitesse kan stunt tegen Anderlecht na gouden entree Tannane niet voltooien

Donderdag, 19 augustus 2021 om 21:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:59

Vitesse heeft donderdagavond in de slotminuten gelijkgespeeld op bezoek bij Anderlecht. De ploeg van trainer Thomas Letsch dacht de play-offwedstrijd om Conference League-deelname te gaan winnen dankzij een late treffer van invaller Oussama Tannane, maar moest in de negentigste minuut de gelijkmaker van Yari Verschaeren toestaan: 3-3. In blessuretijd schoot Anderlecht in de persoon van Lior Refaelov ook nog een penalty op de lat. Volgende week donderdag is de return in Arnhem.

Anderlecht begon sterk aan de wedstrijd en greep in de tiende minuut de leiding. Francis Amuzu kopte eerst op op het lichaam van Riechedly Bazoer en schoot daarna in de rebound op Markus Schubert. De bal viel voor de voeten van Benito Raman, die het simpel afmaakte: 1-0. Daarna had Schubert met de vingertoppen een antwoord op een hard schot van de doelpuntenmaker. Ook Vitesse deed daarna van zich spreken, eerst met een kopbal van Oussama Darfalou die uit de hoek werd getikt door Hendrik van Crombrugge.

Oussama Tannane is niet van de bal te krijgen en zet Vitesse bij Anderlecht op een 2-3 voorsprong! En pakt geel voor het uittrekken van zijn shirt ?? ?? ESPN2 #?? #andvit pic.twitter.com/i87qKJJC8g — ESPN NL (@ESPNnl) August 19, 2021

Na een half uur spelen maakte Elazar Dasa op fantastische wijze de gelijkmaker. De rechtsback van Vitesse ving een afvallende bal op en vlamde die vanbuiten het strafschopgebied ineens in de kruising: 1-1. Lang kon Vitesse er niet van genieten, want drie minuten later lag het achterin helemaal open. Raman was vervolgens het eindstation van een breedtebal van Amuzu door het strafschopgebied van de Arnhemmers: 2-1. Vitesse had geluk dat de doorgebroken Raman even later via de voeten van Schubert op de paal mikte.

Vitesse had 32 seconden nodig in de tweede helft om zich opnieuw terug te knokken. Nikolai Frederiksen vond op de rand van het strafschopgebied wat ruimte voor zichzelf en prikte de bal laag in de korte hoek: 2-2. Yann Gboho mikte vlak daarna voorlangs namens Vitesse. Anderlecht was daarna iets initiatiefrijker, maar kreeg behoudens een bal net naast van Raman geen echte kansen.

Letsch bracht na ruim een uur Tannane en werd daarvoor zes minuten later beloond, toen de aanvallende middenvelder de bal ontfutselde bij Wesley Hoedt. Tannane kon zelf door en stuurde Gómez het bos in, om vervolgens de verre hoek uit te zoeken: 2-3. Vitesse kwam onder grote druk en kon de gelijkmaker van Verschaeren in de laatste minuut niet voorkomen. De invaller schoot de bal vanaf de rand van de zestien hard en laag binnen: 3-3. Matús Bero gaf daarna een penalty weg met een domme en te late tackle. Die werd door Refaelov hard op de lat geramd.