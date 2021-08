Feyenoord swingt en maakt IF Elfsborg met de grond gelijk

Donderdag, 19 augustus 2021 om 21:53 • Dominic Mostert

Feyenoord kan een plek in de groepsfase van de Conference League alleen nog in theorie mislopen. De ploeg van Arne Slot speelde donderdagavond overtuigend tegen IF Elfsborg en diende de Zweedse opponent een 5-0 nederlaag toe in De Kuip. Luis Sinisterra was met drie doelpunten de grote man. Een smet op de zege was een rode kaart voor Justin Bijlow in de slotfase; ook Elfsborg beëindigde de wedstrijd met tien man.

Feyenoord vestigde een clubrecord: voor het eerst in de geschiedenis was de ploeg in vier opeenvolgende Europese wedstrijden minstens driemaal trefzeker. Tegen Elfsborg had de club maar één helft nodig om driemaal tot scoren te komen. Feyenoord speelde fris en dominant voetbal, kwam achterin nooit in de problemen en opende de score in minuut 25 via Sinisterra, die daarvoor al de gevaarlijkste man was met twee doelpogingen. De linksbuiten ontving een indraaiende voorzet van Jens Toornstra en kopte via het gras raak.

Vijf minuten na het openingsdoelpunt maakte Alireza Jahanbakhsh er 2-0 van. De zomeraanwinst, die tot opluchting van trainer Arne Slot fit genoeg was om aan de aftrap te verschijnen, kreeg de bal in het strafschopgebied na een lage vrije trap van Toornstra en schoot hard binnen. Acht minuten voor de rust verstuurde Bryan Linssen een fraaie crosspass richting Sinisterra met het linkerbeen, waarna de Colombiaan vanaf de linkerflank naar binnen trok en de verre hoek met succes opzocht.

Sinisterra werd in de tweede helft de vierde Colombiaan ooit met een hattrick in een Europees duel, na Alfredo Morelos (Rangers), Faustino Asprilla (Newcastle United) en Radamel Falcao (FC Porto, Atlético Madrid), doordat hij opnieuw goed richting de grond kopte, ditmaal na een voorzet van de opgestoomde Marcus Pedersen. Vervolgens zorgde Bryan Linssen voor de 5-0. Na een corner stuitte Guus Til nog op de keeper, maar scoorde Linssen in de rebound.

Omdat voormalig Sparta Rotterdam-middenvelder Frederik Holst daarna zijn tweede gele prent kreeg voor een overtreding op Sinisterra, werd de situatie voor Elfsborg ogenschijnlijk nog hopelozer. Maar ook Feyenoord moest de wedstrijd afsluiten met tien man. In minuut tachtig kwam Justin Bijlow zijn doel uit om een kans van Marokhy Ndione te voorkomen, maar in het duel om de bal ging de invaller van Elfsborg naar de grond. De arbitrage beoordeelde het als een overtreding op een doorgebroken speler en stuurde Bijlow weg, waardoor Sinisterra werd vervangen door doelman Ofir Marciano. Grote kansen waren er niet meer.