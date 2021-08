Jürgen Klopp wil ‘homofoob’ lied niet meer horen van supporters van Liverpool

Donderdag, 19 augustus 2021 om 19:04 • Dominic Mostert

Jürgen Klopp heeft zich donderdag uitgesproken tegen controversiële liederen die zaterdag werden gezongen door supporters van Liverpool in de uitwedstrijd tegen Norwich City (0-3 zege). Vanuit het uitvak werd gezongen over 'Chelsea rent boys', waarmee de supporters van Liverpool verwezen naar Billy Gilmour, een middenvelder van Norwich City die wordt gehuurd van Chelsea. Critici noemen het lied, dat al jarenlang wordt gezongen door supporters van Premier League-clubs richting huurlingen van the Blues, homofoob. Klopp roept supporters van Liverpool op om het lied niet meer te zingen.

'Rent boys' is een term die wordt gebruikt om te refereren aan mannelijke sekswerkers, met name van jonge leeftijd, die seks hebben met andere mannen. Omdat de term 'rent' ook 'huur' betekent, worden huurlingen van Chelsea soms zo genoemd door supporters van andere clubs. Klopp reageert donderdag in gesprek met Paul Amann, oprichter van een LHBTI+-supportersgroep van Liverpool, op de spreekkoren. "Ik heb nooit begrepen waarom je in het voetbalstadion een liedje zingt om je ergens tegen af te zetten. Ik heb er nooit iets mee gehad en ik heb hier ook niets mee", maakt de oefenmeester duidelijk.

"Bij Liverpool hebben we misschien wel de mooiste liedjes ter wereld", aldus Klopp, die de fans oproept om te stoppen met het zingen van het lied. "Het is onnodig. Het zorgt ervoor dat mensen zich binnen de eigen supporterskringen niet op hun gemak voelen. Voor onze supporters en voor mij betekent dat: laten we iets anders zingen. Dat zou niet moeilijk moeten zijn. Er zullen nu genoeg mensen denken: ach, kom op, we doen het alleen om ze uit te dagen. Maar dat is het probleem: vaak begrijpen we de schade zelf niet. Het heeft ook impact op onze eigen supporters. Dus we kunnen nu besluiten dat het niet meer ons lied is. Ik weet niet of mensen naar mij luisteren, maar het zou prettig zijn."

"Ik wil het lied om zoveel verschillende redenen niet meer horen", vervolgt Klopp. "We leven in een tijd waarin we veel dingen leren. Ik ben nu 54 jaar. Toen ik 20 was, zeiden we allerlei dingen waar we niet eens bij stilstonden. Maar godzijdank hebben we 34 jaar later geleerd dat het niet juist is om te zeggen, ook als je in je eigen ogen geen verkeerde bedoelingen hebt. Ik kan ook zeggen dat we als trainers en spelers niet worden geholpen door zulke liederen. Het is tijdverspilling. Wij luisteren er niet naar. Als Bobby Firmino of Mo Salah wordt toegezongen, of het You'll Never Walk Alone klinkt, krijg je kippenvel, daar krijg je een boost van. De andere liederen zijn een verspilling van je tijd. Als je gelooft wat je zingt, ben je een idioot. Als je niet stilstaat bij wat je zingt: het is tijdverspilling, vergeet het, kies een ander lied."