Rai Vloet levert NAC Breda 1123 dagen na dato alsnog drie ton op

Donderdag, 19 augustus 2021 om 19:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:16

NAC Breda heeft er drie jaar op moeten wachten, maar heeft alsnog recht op een transfersom voor Rai Vloet. Die werd in de zomer van 2018 afgesproken met het Zwiterse FC Chiasso, dat weigerde te betalen. NAC is donderdag in het gelijk gesteld door het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) en dient alsnog ongeveer 300.000 euro te krijgen.

Vloet speelde in het seizoen 2017/18 voor NAC en werd daarna verkocht aan Chiasso. De Zwitserse club besloot de aanvallende middenvelder binnen een maand alweer door te verkopen aan het Italiaanse Frosinone en maakte vervolgens geen geld over aan NAC. De Bredanaren spanden een zaak aan bij de FIFA en werden in april al in het gelijkgesteld. Chiasso ging in beroep bij het CAS, maar haalde donderdag bakzeil.

NAC eist de transfersom inclusief gemaakte kosten alsnog op bij Chiasso, zo communiceert de club uit de Keuken Kampioen Divisie via de officiële kanalen. Voor Vloet werd het avontuur bij Frosinone, destijds bespeler van de Serie A, overigens geen succes. De voormalig PSV'er liet na een half jaar zijn contract ontbinden en belandde vervolgens in het volgende mislukte avontuur bij Sint-Truiden. Via Excelsior vond hij de weg omhoog en afgelopen jaar werd hij opgepikt door Heracles Almelo, waar hij met 17 goals en 7 assists in 35 wedstrijden veel indruk maakte.

