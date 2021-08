Bernardo Silva trekt stekker uit ruildeal en gaat voor droombestemming

Donderdag, 19 augustus 2021 om 18:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:12

Bernardo Silva heeft geen belangstelling om naar Tottenham Hotspur te verkassen, zo meldt The Athletic. Manchester City staat open voor het vertrek van de 27-jarige aanvallende middenvelder en wilde hem betrekken in een mogelijke ruildeal om Harry Kane los te weken.

Manchester City trekt al sinds de afloop van het EK aan Kane, maar Daniel Levy werkt voorlopig niet mee aan een transfer van zijn 27-jarige sterspeler. De voorzitter van Tottenham Hotspur kreeg deze zomer het aanbod van Manchester City om naast een geldbedrag te kiezen uit vijf spelers, onder wie Bernardo Silva, zo weet The Athletic. De afgelopen tijd onderzocht Jorge Mendes, de zaakwaarnemer van de Portugees, een dergelijke ruiltransfer, maar dus zonder resultaat.

Bernardo Silva ziet een stap naar Tottenham niet zitten en hoopt in plaats daarvan op een transfer naar Spanje. De voorbije tijd waren er geruchten over belangstelling van Atlético Madrid en Barcelona, maar concreet is dat op dit moment niet. Voor Barcelona zou gezien de financiële situatie alleen een ruildeal een optie zijn en de club heeft geen spelers in de aanbieding die interessant zijn voor Manchester City.

Het is vrij opvallend dat Bernardo Silva mag vertrekken bij Manchester City, omdat de offensieve middenvelder annex hangende vleugelspits de laatste vier seizoenen vrijwel verzekerd was van een basisplaats. Josep Guardiola staat bekend om zijn roulatiesysteem, maar liet Bernardo Silva bijvoorbeeld in alle Champions League-wedstrijden in 2021, inclusief de finale, vanaf het begin spelen. In totaal heeft de Portugees 202 duels voor City gespeeld, waarin hij 35 keer scoorde en 44 assists gaf. Zijn contract loopt tot medio 2025.