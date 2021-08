Voormalig Afghaans jeugdinternational komt op gruwelijke wijze om

Donderdag, 19 augustus 2021 om 17:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:57

Zaki Anwari, een negentienjarige Afghaan die eerder uitkwam voor een nationaal voetbalelftal, is deze week op gruwelijke wijze omgekomen in Kabul, zo meldt persbureau Ariana. Het lichaam van de jongeman werd aangetroffen in de ruimte van het landingsgestel van een Amerikaans legervliegtuig. Anwari moet hebben geprobeerd om zo zijn land, dat overgenomen is door de Taliban, te ontvluchten.

Deze week verschenen op sociale media beelden van het chaotische vliegveld in Kabul, waar veel mensen op de landingsbaan stonden in de hoop te kunnen vluchten voor de Taliban. Het levenloze lichaam van Anwari, een van die mensen, werd bij een noodlanding in Qatar aangetroffen, nadat het de bemanning was opgevallen dat de wielen van het vliegtuig niet op de juiste manier waren ingeklapt. In de ruimte waar het landingsgestel zich na het opstijgen in terugtrekt werd Anwari aangetroffen.

Anwari was een jonge voetballer, die op zestienjarige leeftijd voor het Afghaanse nationale jeugdelftal uitkwam. Op sociale media brengen vrienden en familieleden een ode aan hem. "Een vriend met wie ik de meest onvergetelijke herinneringen uit mijn leven heb meegemaakt. Zijn verlies is onvoorstelbaar", zo klinkt het daar. Ook anderen omschrijven hem als een heel lief en warm iemand.

De voorbije dagen doken ook verschrikkelijke beelden op van mensen die zich wanhopig hadden vastgeklampt aan de buitenkant van opstijgende vliegtuigen en soms honderden meters verderop naar beneden stortten.