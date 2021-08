Vitesse begint toch zonder Oussama Tannane tegen Anderlecht

Donderdag, 19 augustus 2021 om 18:39 • Yanick Vos • Laatste update: 18:54

Thomas Letsch heeft de opstelling van Vitesse bekendgemaakt voor de eerste ontmoeting met Anderlecht in de play-offs van de Conference League. Oussama Tannane keert terug in de wedstrijdselectie, maar zit op de reservebank. Riechedly Bazoer viel afgelopen weekend geblesseerd uit in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (0-1 winst), maar start 'gewoon'. Voor Danilho Doekhi komt het duel met de Belgen wel te vroeg. Hij is nog herstellende van een blessure. Het duel tussen Anderlecht en Vitesse begint donderdagavond om 20.00 uur.

Naast Bazoer begint ook Eli Dasa in de basis, terwijl Million Manhoef ontbreekt vanwege lichte klachten. De Israëlische Dasa moest een deel van de voorbereiding aan zich voorbij laten gaan vanwege blessureleed, maar kwam tegen PEC twintig minuten voor tijd binnen de lijnen. Doekhi en Jacob Rasmussen zijn nog geblesseerd, terwijl Loïs Openda en Romaric Yapi ontbreken vanwege een schorsing. Openda kreeg in de thuiswedstrijd tegen FC Dundalk in de slotminuut rood en zit tegen Anderlecht zijn tweede van twee duels schorsing uit. Tannane liep tijdens de eerste ontmoeting met de Ieren een blessure op, maar is dus tijdig hersteld voor het treffen met Anderlecht. Oussama Darfalou en Nikolai Baden Frederiksen zijn de spitsen van de Arnhemmers.

Tijdens de afsluitende persconferentie weigerde Letsch onder de indruk te geraken van Anderlecht. "Anderlecht heeft een grote historie, maar wij beseffen ook heel goed waar wij ons nu bevinden", zei de Duitser. "De geschiedenis telt niet tijdens de wedstrijd. We zijn heel blij dat we hier zijn, maar we willen meer wedstrijden spelen in Europa." Mocht Vitesse over twee duels weten af te rekenen met Anderlecht, dan plaatst het zich voor de groepsfase van de Conference League en is het verzekerd van zes Europese wedstrijden. Daar komt bij dat de club 2,94 miljoen euro mag bijschrijven als startgeld bij deelname aan het derde Europese clubtoernooi.

Bij Anderlecht ging het de afgelopen dagen veel over Joshua Zirkzee. De spits kwam op huurbasis over van Bayern München en wist bij zijn debuut tegen Cercle Brugge (1-2 winst) meteen indruk te maken met twee treffers. Met name de tweede, een schot van grote afstand in het dak van het doel, ging gepaard met de nodige schoonheid. Vincent Kompany geeft op rechts de voorkeur aan Francis Amuzu boven Yari Verschaeren. Ook Wesley Hoedt start vanaf het begin. De centrumverdediger kwam deze zomer over van Southampton en tekende een contract tot 2025, nadat hij afgelopen seizoen op huurbasis uitkwam voor Lazio Roma.

Opstelling Anderlecht: Van Crombrugge; Murillo Bermudez, Delcroix, Hoedt, Sergio Gómez, Amuzu, Cullen, Olsson, Refaelov; Zirkzee, Raman

Opstelling Vitesse: Schubert; Dasa, Bazoer, Oroz, Hájek, Wittek; Bero, Gboho, Tronstad; Darfalou, Fredriksen