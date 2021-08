UEFA Men’s Player of the Year komt dit jaar uit Premier League

Donderdag, 19 augustus 2021 om 16:36 • Yanick Vos

Kevin De Bruyne, Jorginho en N’Golo Kanté zijn de drie overgebleven kandidaten voor de UEFA Men’s Player of the Year Award, zo heeft de Europese voetbalbond donderdag bekendgemaakt. Het drietal was actief in de Champions League-finale, gewonnen door Chelsea. De winnaar van de verkiezing wordt volgende week donderdag bekendgemaakt bij de loting voor de groepsfase van de Champions League. Vorig jaar won Bayern München-spits Robert Lewandowski de trofee.

De Bruyne, Jorginho en Kanté kregen de meeste stemmen van een jury bestaande uit 24 bondscoaches, 80 trainers van clubs uit de Champions League en Europa League, en 55 journalisten. De Bruyne werd met Manchester City kampioen van Engeland en viel na een botsing met Antonio Rüdiger uit in de verloren finale van het miljardenbal. Jorginho en Kanté trokken met Chelsea aan het langste eind in de eindstrijd. Jorginho werd later ook Europees kampioen met Italië.

De UEFA deelt ook een prijs uit aan de beste trainer. Josep Guardiola (Manchester City), Roberto Mancini (Italie) en Thomas Tuchel (Chelsea) zijn de drie kanshebbers. Barcelona-aanvaller Lieke Martens concurreert met haar Spaanse ploeggenoten Jennifer Hermoso en Alexia Putellas om de titel Women’s Player of the Year. Lluís Cortés (Barcelona), Peter Gerhardsson (Zweden) en Emma Hayes (Chelsea) maken kans op de titel beste trainer in het vrouwenvoetbal.