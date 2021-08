Arsène Wenger weigerde spraakmakende transfer: ‘Hij heeft gelijk gekregen’

Donderdag, 19 augustus 2021 om 15:13 • Mart Oude Nijeweeme

Rio Ferdinand heeft zich in 2014 aangeboden bij Arsenal, alvorens hij de overstap maakte naar Queens Park Rangers. Dat heeft de clublegende van Manchester United onthuld in zijn YouTube-serie. Toenmalig manager Arsène Wenger durfde het niet aan en weigerde in zee te gaan met Ferdinand, die daarop zijn carrière besloot af te sluiten bij Queens Park Rangers. "Achteraf heeft hij gelijk gekregen, want mijn prestaties bij QPR waren niet van mijn niveau."

Ferdinand droeg twaalf jaar lang het shirt van United en won met de club uit Manchester onder meer zes keer de Premier League en één keer de Champions League. Ook maakte hij in 2004 met United een einde aan de ongekende reeks van Arsenal van 49 wedstrijden op rij zonder nederlaag. "Het gekste is dat ik erover na heb gedacht om naar Arsenal te gaan", onthulde Ferdinand op zijn YouTube-kanaal. "Aan het einde van mijn carrière, toen ik Man United verliet, zag ik Arsène Wenger lopen in een hotel."

De spijkerharde verdediger bedacht zich niks en stapte op de toenmalig manager af om zichzelf te verkopen. "Ik zei: 'Arsène, luister, ik ga United verlaten en als je wilt ben ik bereid om bij jullie een belangrijke rol in de kleedkamer te vervullen, omdat ik denk dat jullie op dat gebied wat hulp kunnen gebruiken'", gaat Ferdinand verder. "Natuurlijk wil ik spelen, maar ik zou ook komen om de cultuur te bewaken. Hij ging niet op het aanbod in en hij had achteraf gelijk, want mijn prestaties bij Queens Park Rangers waren niet van mijn niveau. Maar in de kleedkamer geloof ik dat ik hem had kunnen helpen, want daar komt een groot deel van de cultuur vandaan."

In de zomer van 2014 besloot Ferdinand na een dienstverband van liefst twaalf jaar bij United het gepromoveerde QPR uit de brand te helpen, waarop hij een paar maanden later, in oktober, te horen kreeg dat zijn aflopende contract niet zou worden verlengd. Hij kwam slechts twaalf keer in actie in zijn laatste seizoen als profvoetballer en besloot eind mei 2015 een punt achter zijn carrière te zetten. Naast dienstverbanden bij United, QPR, West Ham United, Bournemouth en Leeds United droeg hij tevens 81 keer het shirt van de Engelse nationale ploeg.