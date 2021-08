Liverpool onttroont Van Dijk en maakt van Salah best betaalde speler ooit

Donderdag, 19 augustus 2021

Virgil van Dijk wordt onttroond als best betaalde speler bij Liverpool, weet The Athletic. De verdediger, die onlangs zijn contract verlengde bij the Reds, wordt op korte termijn voorbijgestreefd door Mohamed Salah. Liverpool is de onderhandelingen met de Egyptische aanvaller begonnen en wil van hem de best betaalde speler in de geschiedenis van de club maken met een nieuw tweejarig contract.

Heel lang heeft Van Dijk niet kunnen genieten van zijn status als best betaalde speler bij Liverpool, daar hij amper een week geleden zijn nieuwe verbintenis tekende tot medio 2025. Salah, wiens huidige contract doorloopt tot de zomer van 2023, moet straks ook beschikken over een contract tot 2025. Bovendien moet de Egyptenaar de best verdienende speler worden. Om welk salaris het exact gaat weet The Athletic niet, maar vast staat dat Van Dijk momenteel ruim 250.000 euro per week opstrijkt. Salah moet het doen met ruim 230.000 euro per week.

Salah wordt nog altijd gezien als de belangrijkste speler van Liverpool en kan om die reden een verbeterd contract tegemoet zien. De 29-jarige spits scoorde tot op heden 126 goals namens Liverpool en gaf 49 assists sinds hij in de zomer van 2017 overkwam van AS Roma. Salah maakte meteen indruk bij Liverpool met 44 doelpunten in zijn debuutseizoen. Afgelopen seizoen eindigde hij op de topscorerslijst achter Harry Kane met 22 doelpunten. De spits van Tottenham Hotspur was eenmaal vaker trefzeker en eindigde op 23 goals.

Liverpool werkt op de achtergrond druk aan de contractverlengingen van enkele vaste krachten. Trend Alexander-Arnold was eind juli de eerste die zijn krabbel zette onder een nieuwe verbintenis, waarna niet veel later Fabinho volgde. Ook doelman Alisson ligt met een nieuw contract nog tot medio 2027 vast. De spelers die nu bovenaan de lijst staan zijn aanvoerder Jordan Henderson, voor wie een nieuw driejarig contract klaar ligt, en Sadio Mané, die zijn vriend Salah moet blijven vergezellen in de voorhoede.