Pedro kiest voor gevoelige overstap die niemand maakte na 1985

Donderdag, 19 augustus 2021 om 13:35 • Yanick Vos • Laatste update: 14:09

Voor het eerst sinds 36 jaar maakt een speler van AS Roma de gevoelige overstap naar Lazio: Pedro durft het aan en heeft getekend bij de aartsrivaal. De 34-jarige Spanjaard komt transfervrij over en gaat bij zijn nieuwe club spelen met rugnummer negen.

Het is voor het eerst in 36 jaar dat een speler rechtstreeks de overstap maakt van Roma naar Lazio. Astutillo Malgioglio ging hem voor: de doelman bewandelde in 1985 dezelfde route. In de jaren daarna waren er diverse spelers die voor beide clubs speelden, maar in de tussentijd droegen zij het shirt van andere clubs.

Pedro werd opgeleid bij Barcelona en brak door in het Camp Nou. In de zomer van 2015 werd hij voor een bedrag van 27 miljoen euro verkocht aan Chelsea, waar hij vijf seizoenen zou blijven. Vorig jaar maakte hij transfervrij de overstap van Stamford Bridge naar het Stadio Olimpico.

Afgelopen seizoen kwam Pedro in veertig wedstrijden tot zes doelpunten en zeven assists. Van de nieuwe trainer José Mourinho kreeg hij te horen dat hij niet in de plannen voorkomt. De 65-voudig international besloot daarop in te gaan op een aanbieding van Lazio. Ondanks het nog doorlopende contract hoeft de club uit de Serie A geen transfersom over te maken aan de rivaal.