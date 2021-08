Feyenoord heeft Jahanbakhsh terug en mist niet-speelgerechtigde middenvelder

Donderdag, 19 augustus 2021

De opstelling van Feyenoord voor de eerste ontmoeting met IF Elfsborg in de play-offs van de Conference League is bekend. Alireza Jahanbakhsh keert terug in de basisopstelling, nadat hij zondag ontbrak in de uitwedstrijd tegen Willem II (0-4). Doordat aanwinst Fredrik Aursnes niet speelgerechtigd is, keert Jens Toornstra terug op het middenveld. Het treffen met Elfsborg, dat momenteel de vierde plek bezet in de Zweedse competitie, vangt om 20.00 uur aan in De Kuip.

Trainer Arne Slot erkende woensdag tijdens de afsluitende persconferentie content te zijn met de terugkeer van Jahanbakhsh. "Hij deed gisteren alles mee en dat zag er goed uit", aldus de oefenmeester. "Vandaag heb ik niemand van de medische staf gesproken dat het mis is. Ik verwacht hem aan de aftrap." Met die woorden verklapte Slot min of meer zijn basisopstelling, daar de Feyenoord-trainer al weken met dezelfde elf spelers start. Aursnes kwam dit seizoen al namens Molde in actie in de Conference League en moet het duel om die reden laten schieten. Na de voorrondes kan hij door Feyenoord wel worden ingeschreven.

Feyenoord geldt als favoriet tegen Elfsborg, maar Slot waakt voor de huidige nummer vier van Zweden. "Elfsborg heeft van zijn laatste tien duels er acht gewonnen en twee gelijkgespeeld. Ze staan qua punten vlak onder Malmö FF, die in de play-offs van de Champions League uitkomen. Jesper Karlsson speelde er tot voor kort, dat is een goede speler." Slot heeft het strijdplan al klaar. "De tegenstander hopelijk onze wil opleggen door dominant aan de bal te zijn. We moeten counters voorkomen, daar besteden we al wekenlang aandacht aan. De afgelopen weken, dat hebben de afgelopen vijf, zes duels aangetoond, hebben we weinig kansen weggegeven."

Er is Feyenoord veel aan gelegen om door te stoten tot de groepsfase van de Conference League, daar de club op dit moment beperkte financiële middelen heeft. Voor zowel Feyenoord als Vitesse ligt 2,94 miljoen euro klaar aan startgeld bij deelname aan het derde Europese toernooi. Mocht Feyenoord zich plaatsen, dan wordt meteen de begroting omhoog getild naar ruim zeventig miljoen euro. De club uit Rotterdam-Zuid is nog op zoek naar een spits, maar is door de huidige situatie afhankelijk van buitenkansjes. Het is dan ook maar de vraag of die nieuwe doelpuntenmaker er gaat komen. Tot die tijd geniet Bryan Linssen de voorkeur.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökçü, Til; Jahanbakhsh, Linssen, Sinisterra.

Opstelling IF Elfsborg: Rönning; Larsson, Väisänen, McVey, Strand, Römer, Holst, Gojani; Alm, Frick, Okkels.