Napoli ruilt Kappa in voor Emporio Armani en presenteert nieuwe tenues

Donderdag, 19 augustus 2021 om 12:58 • Yanick Vos

Napoli speelt dit seizoen in tenues van Emporio Armani. De Italiaanse topclub heeft de nieuwe tenues donderdag gepresenteerd. Na vorig seizoen werd afscheid genomen van het kledingmerk Kappa, waarna voorzitter Aurelio De Laurentiis besloot een nieuwe weg in te slaan om de verkoop van de Napoli-tenues een boost te geven.

Het is voor het eerst dat een voetbalclub op het hoogste niveau gaat spelen in tenues van het Italiaanse merk van modeontwerper Giorgio Armani. “We hebben veel fans in de Verenigde Staten, maar niemand kocht onze shirts. Toen heb ik gezegd: dan doe ik het zelf. Dit idee kost mij geld, maar het is de nieuwe realiteit in het voetbal”, zei De Laurentiis eerder deze zomer in de Italiaanse media.

De voorzitter van Napoli koos voor een samenwerking met Emporio Armani en nam zelf de verantwoordelijkheid op zich voor het design, de kleuren en het materiaal. Het modemerk van Giorgio Armani is al enige tijd terug te zien in de sportwereld. EA7 is al betrokken bij atletiek en basketbal (Olimpia Milano), terwijl de nationale ploeg van Italië eerder deze zomer pakken droeg van Armani.