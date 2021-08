Flick weet ‘bepalende speler’ te overtuigen om door te gaan als international

Donderdag, 19 augustus 2021 om 12:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:31

Hansi Flick heeft weten te voorkomen dat Ilkay Gündogan een punt zou zetten achter zijn interlandloopbaan, weet BILD. De Duitse middenvelder liep voor aanvang van het Europees kampioenschap met de gedachte om na het eindtoernooi een punt achter zijn loopbaan als international te zetten, maar ziet daar zeer waarschijnlijk toch vanaf. Een goed gesprek tussen Flick en de speler van Manchester City ligt daaraan ten grondslag, zo klinkt het.

Om te voorkomen dat Gündogan daadwerkelijk zou stoppen als international besloot Flick meteen na afloop van het EK contact op te nemen met de dertigjarige middenvelder. Flick beloofde grote plannen te hebben met zijn pupil, in wie hij een bepalende speler ziet. Gündogan vroeg om die reden om bedenktijd. Volgens BILD heeft er afgelopen week een gesprek plaatsgevonden tussen beide kampen, waarin Gündogan heeft aangegeven zich toch langer beschikbaar te stellen voor de Duitse nationale ploeg. De plannen van Gündogan om te stoppen als international kwamen voort uit zijn ongelukkige verleden bij die Mannschaft.

Gündogan miste het wereldkampioenschap in 2014, toen Duitsland er met de titel vandoor ging, door een slepende rugblessure. Het EK 2016 ging aan zijn neus voorbij wegens een knieblessure, terwijl het WK van 2018 werd gekenmerkt door een foto in aanloop naar het toernooi. Gündogan liet zich samen met de Turkse president Erdogan vastleggen op de gevoelige plaat, wat hem op veel kritiek kwam te staan. Bovendien kwam hij dat toernooi slechts 58 schamele minuten in actie namens Duitsland. Om die reden zou Gündogan geen afscheid willen nemen. In totaal staat de teller momenteel op 49 interlands voor de middenvelder, waarin hij 11 keer wist te scoren.

Toni Kroos is op dit moment de enige speler die na het teleurstellend verlopen EK besloot een punt achter zijn interlandloopbaan te zetten. Flick staat begin september voor de eerste keer als bondscoach van Duitsland langs de lijn, als die Mannschaft de stroef lopende WK-kwalificatiereeks voortzet. Duitsland speelt achtereenvolgens tegen Liechtenstein (2 september), Armenië (5 september) en IJsland (8 september). Na een beschamende 1-2 nederlaag tegen Noord-Macedonië moet de ploeg genoegen nemen met de derde plek in de poule achter Armenië en de Noord-Macedoniërs.