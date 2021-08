Feyenoord Transfermarkt onthult salaris Giakoumakis: ‘Dat gaan ze niet betalen’

Donderdag, 19 augustus 2021 om 11:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:26

De kans is klein dat Giorgos Giakoumakis dit seizoen het shirt van Feyenoord gaat dragen. De spits van VVV-Venlo, die zich afgelopen seizoen tot topscorer van de Eredivisie kroonde, is nog altijd in afwachting van een nieuwe club. De naam van Giakoumakis werd vaak gelinkt aan Feyenoord, maar een salariseis van 700.000 euro netto per jaar zou aan die geruchten abrupt een einde hebben gemaakt, weet Feyenoord Transfermarkt.

De link leek snel gelegd. Feyenoord is op zoek naar een nieuwe aanvalsleider en Giakoumakis op zoek naar een nieuwe uitdaging na de degradatie van VVV naar de Keuken Kampioen Divisie. De hoge salariseis van de Griekse spits zou echter roet in het eten gooien, daar Giakoumakis een salaris verlangt van zeven ton per jaar. Feyenoord beschikt op dit moment niet over de financiële middelen om dergelijke salariswensen in te willigen. De club loert op buitenkansjes, zoals het dat eerder ook deed met Gernot Trauner en de van Molde overgekomen Fredrik Aursnes.

Ook Feyenoord-watcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad erkende de geruchten rond Giakoumakis. "Het is wel een afmaker, maar Ik denk niet dat het ervan komt", stelde de journalist in de podcast van het dagblad. "Het geld is momenteel op, al komt er wat binnen als Feyenoord zich plaatst voor de Conference League." Mocht Feyenoord zich plaatsen voor de Conference League, dan wordt de begroting omhoog getild naar ruim zeventig miljoen euro. Voor de Rotterdammers, die donderdagavond aantreden tegen het Zweedse Elfsborg, ligt 2,94 miljoen euro klaar aan startgeld bij deelname aan de Conference League.

"Giakoumakis eist 700.000 euro netto", onthult Feyenoord Transfermarkt via Instagram. "Voor dat salaris gaat Feyenoord geen nieuwe spits aantrekken." Nadat het deze zomer lange tijd angstvallig stil bleef rond Giakoumakis, lijkt een transfer alsnog in de maak. De Griek heeft in het diepste geheim gesprekken gevoerd met Werder Bremen voor een avontuur in de 2. Bundesliga, meldde De Telegraaf woensdag. VVV zou inmiddels gezakt zijn met de vraagprijs. De degradant mikte in eerste instantie op een bedrag van 5 miljoen euro, maar gaat nu genoegen nemen met 3,5 miljoen euro.

Giakoumakis - die een jaar geleden voor 200.000 euro werd overgenomen van AEK Athene en eerder voor onder meer OFI Kreta en het Poolse Górnik Zabrze speelde - verscheen maandag wel weer op het trainingsveld bij VVV. “Hij zal een gedeelte van de groepstraining hervatten”, stelde algemeen directeur Marco Bogers. Giakoumakis ontbrak in de wedstrijdselectie voor de eerste twee competitiewedstrijden van het seizoen tegen NAC Breda (2-2) en TOP Oss (2-1 nederlaag). Werder Bremen is met vier punten uit drie wedstrijden teleurstellend aan het seizoen in de 2.Bundesliga begonnen.