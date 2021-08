Oude bekende trekt vergelijking tussen Zirkzee en Ibrahimovic: ‘Die had dat ook’

Donderdag, 19 augustus 2021 om 10:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:00

Het ging veel over Joshua Zirkzee de afgelopen weken. De spits van Bayern München moest volgens velen de nieuwe spits van Feyenoord worden, maar liet zich verhuren aan Anderlecht. Daar maakte hij in zijn eerste wedstrijd meteen indruk met twee treffers tegen Cercle Brugge. Volgens voormalig jeugdtrainer Martijn Reuser, die Zirkzee vergelijkt met Zlatan Ibrahimovic, heeft de twintigjarige spits de juiste keuze gemaakt.

Reuser zegt dat Zirkzee er goed aan heeft gedaan om naar België te verkassen. "Anderlecht past veel beter bij hem", doelt Reuser tegen de NOS op zijn vorige huurperiode bij Parma. "Even een stapje terug zal hem goed doen. Kijk naar Noa Lang, die excelleert in België. En hij is jong genoeg om nog een stap te kunnen maken. Wat mij betreft gaan we nog veel van hem horen. "Zirkzee is doelgericht en kan goed een bal vasthouden. Daarbij moet hij op de helft van de tegenstander spelen en moet hij spelers om hem heen hebben die hem bedienen. Ik denk dat Anderlecht dus goed bij hem past. Veel beter dan Parma."

De ontwikkeling van Zirkzee wordt met bovengemiddelde interesse gevolgd door Reuser, daar de oud-middenvelder de jongeling in het verleden onder zijn hoede had bij ADO Den Haag. Reuser werkte eveneens met Zirkzee samen bij jeugdelftallen van Oranje. "Ik kan me herinneren dat hij in oefenwedstrijden en bekerwedstrijden tegen ons er ongeveer tien had ingelegd. En dan heb ik het nog niet eens over alles assists die hij gaf. Hij liet in de jeugd al onnavolgbare dingen zien. Dat je soms denkt: 'waar haalt hij dat nou vandaan?' Dat leer je niet, dat is instinct."

Reuser voorziet een mooie toekomst voor zijn voormalig pupil, mits hij bereid is om het laatste stapje te zetten in zijn ontwikkeling. "Feit is dat om de top te bereiken je voetbalkwaliteiten alleen niet genoeg zijn. Het heeft ook met doorzettingsvermogen te maken. Hij moet nu all the way gaan", trekt Reuser de vergelijking met Ibrahimovic. "Daar had iedereen in het begin ook een mening over. Die heeft toen een verdiepingsslag gemaakt in zijn hoofd om er echt alles aan te doen en er echt alles uit te halen. Ik wil hem zeker niet vergelijken met Zlatan, maar Zirkzee kan daar wel van leren."