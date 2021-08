‘Lewandowski wil nieuwe uitdaging; Bayern München verlangt megabedrag’

Robert Lewandowski wil Bayern München verlaten voor een nieuwe uitdaging, zo weet Sky Sports te melden. De Poolse spits, die komende zaterdag 33 wordt, wil volgens de Engelse sportzender voor zijn 35e nog een stap naar een andere Europese topclub maken. Bayern verlangt echter een transfersom van 117 miljoen euro voor men bereid is mee te werken aan een vertrek van Lewandowski.

Met die vraagprijs probeert Bayern het vertrek van Lewandowski voorlopig te voorkomen. Het contract van de spits loopt nog door tot medio 2023, waardoor de regerend kampioen van Duitsland een goede onderhandelingspositie heeft. BILD en Goal benadrukken in navolging van de berichtgeving van Sky Sports dat een transfer deze zomer sowieso niet aan de orde zal zijn. Mogelijk is dat over een jaar wel een optie, wanneer in de huidige situatie voor Bayern het laatste moment wacht om nog een relatief goede transfersom aan Lewandowski over te houden.

Sky Sports meldt de houding van Bayern om iedere belangstelling af te wimpelen voor frustratie zorgt bij Lewandowski. Desondanks is de spits niet van plan om ‘iets te doen dat de goede verstandhouding met de club zal aantasten’. Bayern heeft Lewandowski voorlopig nog geen aanbieding gedaan om zijn tot medio 2023 lopende contract te verlengen. In de huidige situatie lijkt Bayern van plan om die verbintenis te laten aflopen, waarna Lewandowski eventueel transfervrij kan vertrekken.

Bayern haalde Lewandowski in 2014 transfervrij weg bij Borussia Dortmund. De 122-voudig Pools international was in 331 wedstrijden voor der Rekordmeister goed voor 297 doelpunten en 65 assists. Lewandowski won met Bayern onder meer de Champions League, het WK voor clubteams, zeven keer de Duitse landstitel en driemaal de DFB Pokal. In 2020 werd Lewandowski door de UEFA en de FIFA gekozen tot speler van het jaar.