‘Ramos vertoont sterallures en zorgt nu al voor problemen bij PSG’

Donderdag, 19 augustus 2021 om 09:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:25

Sergio Ramos heeft tot op heden nog geen gelukkige indruk achtergelaten bij Paris Saint-Germain. De van Real Madrid overgekomen centrumverdediger speelde door een slepende kuitblessure nog geen minuut en lijkt nu ook op persoonlijk vlak wat scheurtjes te vertonen. Volgens de Spaanse radiozender Cadena SER loopt Ramos rond met 'sterallures' en zorgt hij intern voor de nodige wrijving.

Ramos wordt verweten dat hij 'overdreven volwassen' is aangekomen in Parijs en eisen stelt die andere sterren niet stellen. Dat is bij een aantal mensen in het verkeerde keelgat geschoten, daar Ramos niet de enige gearriveerde wereldspeler is geweest deze zomer. Bovendien heeft Ramos de aanvoerdersband, die hij jarenlang droeg bij Real Madrid, in moeten leveren. Bij PSG wordt de band tot dusver gedragen door Kimpembe dit seizoen. Afgelopen seizoen droeg de centrale verdediger ook al veelvuldig de band.

Net als Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Lionel Messi en Gianluigi Donnarumma werd ook Ramos onlangs op grootse wijze gepresenteerd in de Franse hoofdstad. De Real-legende heeft zijn naam binnen de lijnen echter nog niet waar kunnen maken en wacht nog altijd op zijn debuut. Bovengenoemd radiostation, dat zich baseert op bronnen dicht bij de club, weet zelfs dat het gedrag van de mandekker inmiddels voor de nodige onrust heeft geleid binnen PSG. De houding van Ramos zou irritatie wekken bij zowel ploeggenoten als medewerkers van de club, zo klinkt het.

Het is alweer enige tijd geleden dat Ramos voor de eerste keer in actie kwam in een officiële wedstrijd. De laatste keer dat de verdediger minuten maakte was in de halve finale van de Champions League tegen Chelsea. Door de fysieke gesteldheid besloot bondscoach Luis Enrique hem eveneens niet met Spanje mee te laten gaan naar het Europees kampioenschap. Ramos dient bij terugkomst de concurrentiestrijd aan te gaan met Marquinhos en Presnel Kimpembe. Tijdens de eerste twee competitieduels vormde Kimpembe een centraal duo met Thilo Kehrer, die in de belangstelling staat van Bayern München.