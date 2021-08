Kranten hard voor AZ na verlies tegen Celtic: ‘Hij acteerde zichtbaar ‘sloppy’’

Donderdag, 19 augustus 2021 om 08:10

AZ bewees zichzelf woensdagavond een slechte dienst door de heenwedstrijd van laatste voorronde van de Europa League in Schotland met 2-0 te verliezen van Celtic. De Nederlandse ochtendkranten komen tot de conclusie dat er nog een hoop werk te verzetten valt bij de Alkmaarders. De ploeg van trainer Pascal Jansen liet op Celtic Park ook de nodige mogelijkheden liggen om op het scorebord te komen.

De Telegraaf vond het verstandig dat Jansen, in tegenstelling tot in de met 1-0 verloren uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk, een basisplaats inruimde voor Teun Koopmeiners. “Het kwam het spel ten goede, hoewel Midtsjö zichtbaar wedstrijdritme tekortkwam en, zoals ze dat aan de andere kant van de Noordzee plegen te zeggen, ’sloppy’ acteerde”, stelt de krant. Het optreden van Hobie Verhulst kan op een positiever commentaar rekenen, daar hij zich in de woorden van De Telegraaf onderscheidde met ‘een paar prima saves’.

“De 28-jarige Amsterdammer lijkt zich na het vertrek van Bizot nog niet te hebben neergelegd bij een reserverol, nu AZ afgelopen maandag in de Deen Peter Vindahl Jensen de opvolger van Bizot presenteerde”, valt er te lezen. De krant zag dat in de tweede helft zich ‘een oude voetbalwet’ aandiende. “Wie zichzelf in ’Europa’ vergeet te belonen, krijgt de kous vroeg of laat op zijn kop. In dit geval: heel vroeg, en met het nodige misfortuin bovendien. (...) Twee wereldreddingen van de goalie hielden de Schotse schade verder beperkt.”

‘Groepsfase is ver weg voor AZ, dat maar niet scoort’, kopt het Algemeen Dagblad. “Het nieuwe AZ moet nog gevormd en geboetseerd worden door trainer Pascal Jansen, die zoveel spelers zag vertrekken. In augustus heeft de ploeg nu al twee pijnlijke nederlagen geïncasseerd, waarvan gehoopt moet worden dat ze niet heel lang gaan doorwerken. Het kan echter ook een blauwdruk vormen voor wat de club te wachten staat: een moeizame, tegenvallende jaargang.”

De krant schrijft dat AZ mag hopen dat Koopmeiners niet wordt weggekaapt uit Alkmaar. “Zonder Koopmeiners blijft er van AZ weinig over, na de exodus deze zomer van vijf basisspelers. Ook Koopmeiners viel in de tweede helft overigens ver terug en zag er niet goed uit bij de tweede goal van Celtic”, zo luidt de conclusie. “Het vormen van een nieuw AZ kan wel eens veel tijd en punten gaan kosten, zo bleek gisteren. Al hoeft de nederlaag niet per se uitschakeling te betekenen.”

“De matige indruk die AZ afgelopen zaterdag in de eerste competitiewedstrijd achterliet, was geen incident”, concludeert ook het Noordhollands Dagblad. “Met zijn keuze voor het duo Koopmeiners en Midtsjö kreeg Jansen het ’motorblok’ van zijn elftal weer terug. Het tweetal is al seizoenen lang een garantie voor arbeid, gogme, coaching, duelkracht en – zeker in het geval van Koopmeiners – doelpunten. En ook niet onbelangrijk: ze brengen routine mee. Want Celtic-uit is geen wedstrijd voor ’groentjes’.”

“De nederlaag tegen RKC én de vroege dreun in Glasgow brachten AZ zichtbaar aan het wankelen. De Celtic-fans roken bloed, de Celtic-spelers kregen vleugels”, zo wordt er verwezen naar de vroege openingstreffer van Kyogo Furuhashi. James Forrest verdubbelde kort na rust via het been van Timo Letschert de marge. “Zo kon ook de terugkeer van Koopmeiners en Midtsjö niet verbloemen dat AZ met opstartproblemen kampt. Net als tegen RKC scoorde AZ niet en zat er te weinig lijn in het spel. Misschien dat het eigen publiek AZ volgende week net zo kan inspireren als de Schotse fans deden voor Celtic. AZ kan wel een duwtje in de rug gebruiken.”