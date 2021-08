‘Allerslimste moment’ van Benfica - PSV verklaard: ‘Het was niet de bedoeling’

Donderdag, 19 augustus 2021 om 07:51

Jorge Jesus voerde twintig minuten voor het einde van het duel tussen Benfica en PSV (2-1) maar liefst vier wissels tegelijk door. Wesley Sneijdersprak in de studio van RTL over ‘het allerslimste moment van Benfica', omdat de trainer van de Portugese topclub daarmee een sterke fase van PSV onderbrak. Jesus geeft op de website van Benfica echter te kennen dat het niet zijn bedoeling was om vier keer te wisselen.

“Ik was van plan om drie keer te wisselen, maar Diogo Gonçalves had last van zijn heup en kon niet verder. Er was verwarring, omdat het niet de bedoeling was om vier keer te wisselen. De vier nieuwe krachten zorgden dat we in de as wat meer kracht kregen. Weigl en João Mário stonden daar niet meer en kunnen normaal gezien veel duels winnen”, zo licht Jesus toe. Roman Yaremchuk, Julian Weigl, Diogo Gonçalves en Pizzi verlieten het veld en werden vervangen door respectievelijk Gonçalo Ramos, Everton, André Almeida en Soualiho Meïté. “We moesten iets behoudender gaan spelen en door de wissels hebben we de voorsprong uiteindelijk kunnen vasthouden, want we kwamen wat meer in balbezit. Alleen een sterk Benfica kan een sterk team als PSV verslaan.”

“We speelden in de eerste helft in tactisch en technisch opzicht heel sterk. Het eerste deel van de tweede helft was minder, onze aanvallers werden gedwongen om veel te verdedigen. We waren minder fris en dat probeerden we te veranderen met de wissels. Daardoor werd het stabieler”, vervolgt de trainer van Benfica. Hij benadrukt dat zijn ploeg er alles aan moest doen om Noni Madueke te controleren en is tevens lovend over Eran Zahavi “Hij is erg beweeglijk en heeft veel kwaliteiten.”

“Alleen een geweldig Benfica kan beide wedstrijden winnen. We hebben de eerste gewonnen en gaan ons nu voorbereiden om ook de tweede in Nederland te winnen. Natuurlijk hebben we nu een voordeel, maar dat biedt geen garanties”, stelt Jesus. “We zijn goed aan het seizoen begonnen, met overwinningen op sterke ploegen. PSV is ook een geweldig team, maar we hebben vertrouwen in onze kansen om de groepsfase van de Champions League te halen.”

Rafa Silva concludeert dat Benfica tegen PSV beter kon aan de bal. “Telkens als PSV de bal verloor, was de organisatie een beetje weg. Dat is typerend voor Nederlandse teams. We hadden meer gebruik kunnen maken van die situaties, maar we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd zou worden”, analyseert de aanvaller van Benfica. “PSV heeft de kwaliteit om in de Champions League te staan, maar hopelijk staat Benfica volgende week in de groepsfase. Dat is ons doel.”

André Ramalho

André Ramalho toont zich na het duel in Lissabon hoopvol richting de return. “We hadden liever gewonnen, maar we kennen onze kwaliteiten en weten wat ons te doen staat”, zo tekent het Eindhovens Dagblad op uit de mond van de Braziliaanse verdediger. “Voor rust lieten we al zien dat we genoeg kwaliteit in de ploeg hebben, maar kwam het er niet uit. Het belangrijkst is dat we ons goed terug hebben gevochten. In de tweede helft hebben we alsnog ons ware gezicht laten zien. We kregen veel kansen en hebben die goal verdiend, en eigenlijk nog een tweede.”