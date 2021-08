Pascal Jansen heeft met één man ‘in het achterhoofd’ vertrouwen in return

Donderdag, 19 augustus 2021 om 07:18

AZ staat voor een loodzware taak om nog de groepsfase van de Europa League te bereiken. De Alkmaarders gingen woensdagavond met 2-0 onderuit tegen Celtic en moeten in de return dus een achterstand goedmaken. AZ-trainer Pascal Jansen toont zich na afloop toch enigszins optimistisch en dat heeft alles te maken met de inzetbaarheid van Jasper Karlsson, die voor het duel op Celtic Park een schorsing uitzat.

“We weten dat hij een goal kan maken. Met dat in het achterhoofd heb ik er vertrouwen in. Zorgen maken vind ik een groot woord. We spelen wel veel kansen bij elkaar”, zo tekent het Algemeen Dagblad op uit de mond van Jansen. “In Alkmaar moeten we er volgende week voor zorgen dat we wel die eerste goal maken. Dan wordt het nog spannend. Met deze 2-0 stand terwijl uitdoelpunten niet meer dubbel tellen kan je zeggen dat het nu echt rust is.”

Jansen begon afgelopen zaterdag in de met 1-0 verloren uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk nog zonder Teun Koopmeiners, maar de aanvoerder van AZ had in Schotland wel een basisplaats. “Maar ik heb gekeken naar wat wij als team nodig hebben en wat we tegen RKC hebben gebracht”, verklaart Jansen. “Zo heb ik besloten dat ik Koopmeiners en ook Midtsjø nodig had. Teun is fitter dan Midtsjö, dat hebben we vandaag ook kunnen zien.”

“We balen met z’n allen, daar hoeft niet veel over worden gezegd”, geeft Dani de Wit na afloop te kennen in gesprek met het clubkanaal van AZ. “We hadden gehoopt op een beter resultaat. Er is niet één ding specifiek aan te wijzen. Na de 2-0 had ik niet per se het gevoel dat het gedaan was, want we spelen nog een hele wedstrijd en een doelpunt kan daarin belangrijk zijn. We hebben genoeg goals gemaakt in de voorbereiding, we hebben jongens die een doelpunt kunnen maken. Nu creëren we twee kansen en die gaan er óf niet in, óf worden afgekeurd. Dat is enorm zonde.”

“Mooi voetbal willen spelen is een ding, maar je moet je de handen uit de mouwen steken en veerkracht tonen. Dat hebben we gedaan. We wisten dat het nodig zou zijn, want AZ heeft een goed team”, reageert Celtic-trainer Ange Postecoglou op het treffen met AZ. “We probeerden ons eigen spel te blijven spelen. We moesten dapper zijn en daar zijn we in geslaagd. Sommige spelers zaten fysiek aan hun limiet, maar ze bleven maar gaan. Dat is een geweldig teken voor de toekomst.”