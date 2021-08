‘Dat leek als een loden last op de spelers van PSV te rusten’

Donderdag, 19 augustus 2021 om 06:59

Ondanks dat PSV woensdagavond een nederlaag leed in Lissabon tegen Benfica, klinken er optimistische geluiden in de Nederlandse ochtendkranten. De Eindhovenaren kwamen voor rust al met 2-0 achter, maar door een doelpunt van Cody Gakpo kort na rust werd er uiteindelijk een 2-1 nederlaag met perspectief geleden in het Estádio da Luz. Daardoor mag PSV nog hopen op een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League.

“De enorme financiële belangen die er op het spel stonden, leken aanvankelijk als een loden last op de schouders van de spelers van PSV te rusten. Van het frivole spel uit de eerste wedstrijden van het seizoen viel aanvankelijk weinig meer te bespeuren. De Eindhovense defensie bleek bovendien heel kwetsbaar als Benfica even aanzette”, constateert De Telegraaf. De krant zag dat PSV na rust ‘onder impuls van Gakpo’ steeds beter ging spelen, waardoor Benfica er weinig meer aan te pas kwam.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Zo aarzelend als PSV aan de eerste helft begon, zo zelfbewust ging het in het tweede bedrijf van start. (...) Waren het voor de rust nog sporadische mogelijkheden, na de pauze reeg PSV de kansen aaneen”, zo luidt de conclusie. Volgende week dinsdag wacht in Eindhoven de return in de strijd om een Champions League-ticket. “Het geloof dat PSV mee kan doen aan het miljardenbal overheerste ondanks de 2-1 nederlaag.”

“Durven voetballen, zuinig zijn op de bal en tegelijkertijd alle stellingen bewaken alsof het de kluis van De Nederlandsche Bank is. PSV probeerde het gisteravond allemaal in het machtige onderkomen van Benfica, maar slaagde door een combinatie van factoren niet om Portugal met een uitstekend humeur te verlaten”, zo luidt de samenvatting van het Eindhovens Dagblad na het bezoek van PSV aan Benfica. Volgens de krant had PSV misschien meer verdiend in Lissabon.

“PSV speelde op hoog niveau, maar moet volgende week de eigen limiet nog iets verder op zien te rekken”, stelt het dagblad. “Vooral het verdedigende werk van de backs kan beter en bijvoorbeeld Ibrahim Sangaré mist aan de bal nog de benodigde zekerheid, hoewel zijn passzuiverheid als geheel niet slecht is. De Ivoriaan onderscheidt zich in het onderscheppende werk en is daarin van enorme waarde voor dit PSV, dat in Lissabon zeker geen modderfiguur sloeg. Een goedgevuld Philips Stadion kan de ploeg van Schmidt volgende week misschien net het zetje in de goede richting geven.”

“Even leek de Portugese storm van Benfica het huis van PSV omver te blazen, maar helemaal in elkaar donderen deed het niet”, zo begint de Volkskrant. De krant schrijft dat PSV in de beginfase ‘gespannen’ oogde en dat het leek alsof Benfica ‘de keel dichtkneep’ van de Eindhovenaren. “De ploeg van Schmidt kwam beter in het spel waarmee het Galatasaray, FC Midtjylland en Ajax bestreed. In de tweede helft drukte het Benfica ver terug op eigen helft en toonde het opnieuw aan meerdere wapens in de ploeg te hebben.”

“Steeds beter wordt de hand van trainer Roger Schmidt zichtbaar bij PSV”, concludeert Trouw na het duel in Lissabon. “Ervaring, zoals ingekocht met de Braziliaanse verdediger André Ramalho en de teruggekeerde middenvelder Marco van Ginkel, is daarin meer gebalanceerd ten opzichte van het jeugdige talent, onder wie buitenspeler Noni Madueke. Een gewonnen evenwicht dat hoop biedt voor de spanning in de Eredivisie.”