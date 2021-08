Schmidt: ‘Ik heb er geen seconde over nagedacht om Sangaré te vervangen’

Woensdag, 18 augustus 2021 om 23:52 • Dominic Mostert

Roger Schmidt is tevreden over het veldspel van PSV in de wedstrijd tegen Benfica van woensdagavond. De trainer van PSV ziet de returnwedstrijd van volgende week met vertrouwen tegemoet, na een 2-1 verlies in het eerste duel. "We speelden een goede wedstrijd en waren de betere ploeg", concludeert Schmidt voor de camera van RTL7. "We verdienden meer dan 2-1. Maar het is een knock-outsysteem, dus we krijgen nog een wedstrijd. De uitgangspositie is niet ideaal, maar we hebben er vertrouwen in."

PSV keek bij rust tegen een 2-0 achterstand aan, maar Schmidt vond zijn ploeg ook in de eerste helft goed spelen. "Er waren twee momenten waar zij scoorden, dat ging te makkelijk. Maar wij hadden ook onze momenten, betere dan Benfica. Ik had geen zorgen in de rust. Alles was nog mogelijk." Marco van Ginkel had eenzelfde gevoel in de pauze. "We zeiden tegen elkaar dat er nog genoeg mogelijk was. Cody maakte een goede goal. Uit de tweede helft halen we zeker positieve punten", stelt de aanvoerder.

Van Ginkel blijft met een 'vreemd gevoel' achter, omdat hij Benfica in de eerste helft ook niet veel beter vond dan PSV. "Uit de lange bal achter hun defensie hadden we meer kunnen halen. Daar lag ruimte, maar we creëerden alleen halve kansen. Als we de mogelijkheden beter hadden benut, zat er meer in. Bij Benfica gingen de twee kansen er meteen in", treurt hij. Doelpuntmaker Cody Gakpo meent dat PSV 'alle kans' heeft om door te stoten naar de groepsfase. "Natuurlijk wilden we hier winnen. We kregen ook goede kansen, dus dat is zonde. Dit is geen slechte uitgangspositie, maar het had beter gekund."

Schmidt wordt na afloop gevraagd naar zijn keuze om Ibrahim Sangaré de hele wedstrijd op het veld te laten staan. In de pauze van de wedstrijd hield analist Wesley Sneijder een pleidooi om Davy Pröpper meteen na de rust binnen de lijnen te brengen voor Sangaré, die in zijn ogen te vaak balverlies leed, maar uiteindelijk betrad Pröpper in minuut 64 als vervanger van Marco van Ginkel het veld. "Marco had een gele kaart. Een wedstrijd op dit niveau, met deze intensiteit, is altijd een risico voor Marco", doelt hij op de blessuregevoeligheid van de middenvelder. "Ik heb er nooit over nagedacht om Ibrahim Sangaré te vervangen. Hij is zo cruciaal voor ons. Ik heb daar geen seconde over nagedacht."

"Daar zal hij toch eens over moeten nadenken", reageert Sneijder lachend in de studio van RTL7 op de uitspraak van Schmidt over Sangaré. "Ik snap enerzijds wel dat hij Sangaré cruciaal noemt, want hij verovert gewoon heel veel ballen. Maar dan moet hij gewoon simpel gaan spelen, dan is hij nog beter. Dls hij de bal verovert en ‘m dan meteen weer inlevert… Misschien ziet Schmidt dat niet, maar dat is wat ik constateer. Dat is het enige waar ik me zorgen over maak bij de ploeg. Maar de manier waarop Schmidt daar staat, met zoveel vertrouwen, biedt wel perspectief voor volgende week."

Sangaré verloor de bal veertien keer; Cody Gakpo (zestien keer) en Noni Madueke (achttien keer) raakten de bal vaker kwijt. Sangaré veroverde samen met Olivier Boscagli het vaakst de bal (dertien keer) bij PSV. Overigens speelde Boscagli de wedstrijd niet uit, want hij werd gelijktijdig met Van Ginkel gewisseld. Armando Obispo was zijn vervanger. "Hij was een beetje vermoeid. De afgelopen week was zwaar voor hem en zijn vrouw", verklaart Schmidt, doelend op het feit dat Boscagli vrijdagnacht vader werd. "Hij heeft niet zoveel slaap gehad en voelde zich wat vermoeid. Met Armando hebben we een heel goed alternatief, dus ik wilde geen risico nemen. Armando heeft het goed gedaan."