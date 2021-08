Wesley Sneijder geniet stiekem van ‘het allerslimste moment van de wedstrijd’

Woensdag, 18 augustus 2021 om 23:27 • Dominic Mostert

Wesley Sneijder raakte woensdagavond onder de indruk van tactische zet van Jorge Jesus. De trainer van Benfica voerde twintig minuten voor tijd in de wedstrijd tegen PSV vier wissels door, maar liet zijn spelers één voor één het veld verlaten. Hij onderbrak daarmee een sterke fase van PSV en uiteindelijk trok Benfica de 2-1 voorsprong over de streep. Sneijder spreekt van 'het allerslimste moment van Benfica'.

Roman Yaremchuk, Julian Weigl, Diogo Gonçalves en Pizzi verlieten het veld en werden vervangen door respectievelijk Gonçalo Ramos, Everton, André Almeida en Soualiho Meïté. "Het is het allermooiste moment van de wedstrijd", zegt Sneijder in de studio van RTL7. "Het begon met drie wissels en daarna worden het er vier. Dat heeft geloof ik vijf of zes minuten geduurd. Dat was in de fase waarin PSV dominant was en druk zette. Hij maakte gewoon het hele spel dood en haalde het tempo eruit. Die scheidsrechter snapt op een gegeven moment ook niet wat Jesus doet. Maar als scheidsrechter kun je er niks aan doen, want hij wil gewoon vier keer wisselen. Hij doet het één voor één. Dat is slim."

Sneijder over 'het mooiste moment van de wedstrijd': de wisseltactiek van Benfica-coach Jorge Jesus. #benpsv #UCL pic.twitter.com/nZ1h8xIDTt — VTBL ? (@vtbl) August 18, 2021

"Dat is ook de ervaring die hij heeft", vult Jan Boskamp aan." Hij ziet dat PSV ondersteboven wordt gespeeld, bij wijze van spreken. Vroeger kon je één of twee wissels doen, maar nu kun je er vier doen. Dat speelt ook mee. Dat is ook de taak van een trainer." Ondanks de nederlaag ziet Sneijder genoeg perspectief voor PSV op een plek in de groepsfase van de Champions League. Hij vond PSV over de hele wedstrijd de betere ploeg. "Hier kan je mee verder in de thuiswedstrijd. Je hebt je visitekaartje afgegeven en laten zien dat je niet minder bent dan Benfica. Daar moeten ze gewoon veel energie uit putten. PSV gaat volgende week zeker scoren."