Cody Gakpo houdt PSV in leven met fraai doelpunt tegen Benfica

Woensdag, 18 augustus 2021 om 22:52 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:09

PSV heeft in de eerste wedstrijd tegen Benfica om een plek in de groepsfase van de Champions League een nederlaag geleden. De ploeg van trainer Roger Schmidt verloor woensdagavond met 2-1 in Estádio da Luz. Bij rust leidde Benfica met 2-0, maar een fraai doelpunt van Cody Gakpo houdt de Eindhovense hoop in leven. Beide ploegen treffen elkaar volgende week dinsdag in het Philips Stadion weer.

Voor het eerst dit seizoen kwam PSV op achterstand. In de tiende minuut kwam de bal via Pizzi bij Roman Yaremchuk, die op zijn beurt Rafa Silva bereikte. De verdedigers van PSV kwamen steeds een stap te laat en zagen toe hoe Rafa Silva de bal laag in de rechterhoek mikte; Joël Drommel kwam een teenlengte tekort om de bal met zijn uitgestoken been tegen te houden. PSV hield vervolgens moeite om aan het eigen spel toe te komen. De bezoekers wisten de bal niet lang in de ploeg te houden. Benfica zette hoog druk en speelde achterin compact, waardoor PSV de as van het veld moeilijk kon doorgronden.

Een vroege domper voor PSV. Benfica komt via Rafa Silva op voorsprong, die de bal rustig langs Drommel in het doel schuift. #UCL #benpsv pic.twitter.com/NAxoYdJUv2 — VTBL ? (@vtbl) August 18, 2021

Na een klein halfuur leek PSV op gelijke hoogte te komen via Eran Zahavi, die na een goede aanval fraai afrondde met de binnenkant van de voet. De aanvaller bleek echter buitenspel te staan toen hij werd weggestuurd door Olivier Boscagli. Het was evenwel een teken dat PSV iets beter in de wedstrijd kwam. Dat bleek ook uit een serieuze doelpogingen van Cody Gakpo vanuit een lastige hoek, waar doelman Odysseas Vlachodimos redding op moest brengen. Aan de overzijde raakte Pizzi de bal verkeerd, toen hij een voorzet ontving in het strafschopgebied en op kansrijke positie stond om af te ronden.

Drommel haalde nog een afstandsschot van Lucas Verissimo uit de bovenhoek, maar de daaropvolgende corner leidde wel tot de 2-0. De bal kwam terecht bij Julian Weigl, die van dichtbij hoog raak kon schieten. Enkele minuten na de rust was PSV dicht bij de 2-1. Na een scherpe voorzet van Mario Götze vanaf de linkerflank torende Marco van Ginkel boven zijn bewaker uit, waarna Vlachodimos redding bracht op zijn kopstoot. Niet veel later volgde alsnog de 2-1, toen Gakpo de ruimte kreeg om meters te maken op de helft van Benfica en vanbuiten het strafschopgebied de rechterhoek uitzocht met een laag schot.

??????????! PSV is terug in de wedstrijd door deze heerlijke goal van Cody Gakpo: 2-1. ??#benpsv #UCL pic.twitter.com/ZBD6IsPDoY — VTBL ? (@vtbl) August 18, 2021

PSV wist zich beter te profileren in Lissabon en zocht naar de gelijkmaker. Götze kon net niet afwerken na een uitgekiende hoekschopvariant, waarna doelman Vlachodimos voorkwam dat Verissimo de bal van dichtbij in eigen doel werkte na een voorzet vanaf de rechterflank van PSV. Vervolgens werd een nieuw schot van Gakpo gekeerd door de keeper. Het slotoffensief van PSV leverde niks op, waardoor de ploeg volgende week in Eindhoven in ieder geval moet winnen. Bij een overwinning met één goal verschil wacht een verlenging; een ruimere overwinning loodst PSV rechtstreeks naar de groepsfase van de Champions League.