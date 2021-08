Wesley Sneijder wil ‘grote vriend’ niet meer zien in tweede helft van PSV

Woensdag, 18 augustus 2021 om 22:01 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:16

Wesley Sneijder is niet te spreken over de bijdrage van Ibrahim Sangaré in de eerste helft van de wedstrijd tussen Benfica en PSV in de laatste voorronde van de Champions League. De analist van RTL7 pleit ervoor om Sangaré aan het begin van de tweede helft te vervangen door Davy Pröpper, al heeft trainer Roger Schmidt daar niet voor gekozen. Bij rust staat PSV met 2-0 achter in Estádio da Luz, door doelpunten van Rafa Silva en Julian Weigl.

"Dat lijkt me wel", reageert Sneijder op de vraag of Pröpper binnen de lijnen moet komen. "Je moet gaan voetballen, snelheid creëren op het middenveld en die bal laten gaan. Onze grote vriend Sangaré verovert ze heel snel, maar levert ze net zo snel weer in. Het is ongekend. Hij verovert ze fantastisch, maar denkt vervolgens: wat moet ik ermee? Die onnauwkeurigheid kan niet. Daar moet gewoon Pröpper komen. Je moet gaan voetballen en ze gaan lokken. Je moet zorgen dat de bal achter de laatste linie komt bij Benfica." Schmidt heeft echter geen enkele wijziging doorgevoerd aan het begin van de tweede helft.

Een vroege domper voor PSV. Benfica komt via Rafa Silva op voorsprong, die de bal rustig langs Drommel in het doel schuift. #UCL #benpsv pic.twitter.com/NAxoYdJUv2 — VTBL ? (@vtbl) August 18, 2021

Sangaré won van alle spelers op het veld verreweg het vaakst balbezit voor zijn ploeg (twaalf keer), maar verloor de bal tien keer; alleen Noni Madueke (veertien keer) leed meer balverlies voor PSV. Cody Gakpo verloor de bal ook tien keer. "Wat ik persoonlijk vind, is dat de verkeerde spelers aan de bal komen. Het voetballen en de druk op de laatste lijn zie je niet", zegt Jan Boskamp. Sneijder merkt op dat de vroege 1-0 van Benfica 'natuurlijk' een tik was. "Maar daarna gaat PSV door met waarmee ze bezig waren: Benfica een beetje lokken. Die staan vrij compact. De keren dat Benfica hoog druk zet, krijgt PSV ruimte achter de verdediging."

"Daar had PSV meer gebruik van moeten maken. Ze creëren er niet echt kansen uit. Het staat 2-0, maar ik vind het een geflatteerde 2-0", concludeert Sneijder. In de tiende minuut kwam de bal via Pizzi bij Roman Yaremchuk, die op zijn beurt Rafa Silva bereikte. De verdedigers van PSV kwamen steeds een stap te laat en zagen toe hoe Rafa Silva de bal laag in de rechterhoek mikte; Joël Drommel kwam een teenlengte tekort om de bal met zijn uitgestoken been tegen te houden. De 2-0 volgde kort voor rust. De bal kwam uit een corner terecht bij Weigl, die van dichtbij hoog raak kon schieten.