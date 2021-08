Arsenal betaalt maximaal 35,3 miljoen euro voor serieuze concurrent Leno

Woensdag, 18 augustus 2021 om 21:19 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:07

Arsenal is bijna rond met Sheffield United over Aaron Ramsdale, zo meldt The Athletic woensdagavond. Volgens de doorgaans betrouwbare journalist David Ornstein komt de doelman voor een bedrag van 24 miljoen pond, omgerekend 28,2 miljoen euro, over van de Championship-club. Via sportieve bonussen kan de transfersom oplopen met 6 miljoen pond, ofwel 7,1 miljoen euro. Fabrizio Romano bevestigt de aanstaande transfer.

Ramsdale kan in Londen een contract voor vier seizoenen tekenen, met de optie voor een extra jaar. Hij gaat bij Arsenal de concurrentie aan met Bernd Leno om een plek onder de lat. De sportieve bonussen, die ervoor kunnen zorgen dat de transfersom oploopt naar 35,3 miljoen euro, worden alleen gerealiseerd als Ramsdale een basisplek verwerft en veel speeltijd krijgt. De doelman stond de gehele zomer in de belangstelling van Arsenal, maar Sheffield hield aanvankelijk vast aan een vraagprijs van 40 miljoen pond, omgerekend 47 miljoen euro. Ramsdale is immers een belangrijke basiskracht en werd vorig seizoen verkozen tot Speler van het Jaar.

Een week geleden leek de transfer nog ver weg, maar na gesprekken tussen alle betrokken partijen heeft Sheffield de vraagprijs toch laten vallen. De Premier League-degradant maakt alsnog winst op Ramsdale, want de keeper werd een jaar geleden voor 20,5 miljoen euro overgenomen van Bournemouth. Ramsdale maakt geen deel uit van de selectie voor de competitiewedstrijd tegen West Bromwich Albion van woensdagavond. Arsenal hoopt hem zondag wel in te kunnen zetten in de competitiewedstrijd tegen Chelsea. Het is onduidelijk wat de komst van Ramsdale betekent voor een mogelijke transfer van Ajax-keeper André Onana naar het Emirates Stadium.

Arsenal heeft niet alleen Ramsdale nagenoeg binnen, maar hoopt ook met Martin Ödegaard te kunnen aantreden tegen Chelsea. Woensdagochtend verzekerde journalist Fabrizio Romano dat Ödegaard voor een slordige veertig miljoen euro overkomt van Real Madrid, nadat hij in de tweede seizoenshelft van 2020/21 al werd gehuurd. Ödegaard is zelf reeds persoonlijk tot een akkoord gekomen en is in afwachting van de laatste details. Arsenal versterkte zich eerder deze zomer met Ben White (voor 58,5 miljoen euro overgekomen van Brighton & Hove Albion), Albert Sambi Lokonga (voor 17,5 miljoen euro overgekomen van Anderlecht) en Nuno Tavares (voor 8 miljoen euro overgekomen van Benfica).