Lasse Schöne (35) zwaait na 51 interlands af als international

Woensdag, 18 augustus 2021 om 20:43 • Yanick Vos

Lasse Schöne heeft zijn afscheid als international aangekondigd. De 35-jarige Deense middenvelder van NEC laat op Instagram weten dat hij het voor gezien houdt. Schöne kwam in twaalf jaar tijd tot in totaal 51 interlands voor de nationale ploeg van Denemarken.

“Na twaalf jaar mijn land te hebben vertegenwoordigd is het tijd om afscheid te nemen”, schrijft Schöne op social media. “Het was een geweldig avontuur en ik ben trots dat ik meer dan vijftig wedstrijden heb mogen spelen. Van trainingen tot het EK en het WK, het was altijd een enorme eer.”

Schöne maakte in 2009 als speler van NEC zijn debuut in de nationale ploeg. De middenvelder was jarenlang een vaste waarde in de Deense selectie. Hij was actief op het EK van 2012 en WK van 2018. In maart van dit jaar speelde hij tegen Moldavië (8-0) zijn laatste interland. Bondscoach Kasper Hjulmand nam hem niet op in de Deense selectie voor het afgelopen EK.

“51 wedstrijden in het rood en wit. Altijd positief. Altijd topprofessional. Altijd een rolmodel”, reageert de Deense voetbalbond op social media op het besluit van Schöne. “Ontzettend bedankt voor de vele goede herinneringen en de prachtige momenten tijdens je vele jaren bij de nationale ploeg.”