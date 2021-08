Sneijder gelooft uitleg Van Gaal niet en voorspelt teleurstellend dienstverband

Woensdag, 18 augustus 2021 om 20:23 • Dominic Mostert

Wesley Sneijder voorziet geen succesvolle derde periode van Louis van Gaal als bondscoach van het Nederlands elftal. Dinsdag werd Van Gaal officieel voorgesteld; in een eerder stadium presenteerde hij al een 25-koppige voorselectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Noorwegen (1 september), Montenegro (4 september) en Turkije (7 september). Sneijder denkt dat Van Gaal tijd tekort komt om succesvol te worden.

"Dat gaat hem denk ik opbreken", stelt Sneijder woensdagavond vanuit de studio van RTL7, waar hij aanwezig is als analist rondom de wedstrijd tussen Benfica en PSV in de laatste voorronde van de Champions League. "Ik denk niet dat het een succes gaat worden; ik denk dat de tijd te kort is. Hij beaamde gisteren zelf ook dat het misschien niet het juiste moment is om in te stappen. We gaan het zien. Ik begreep dat hij met wat spelers een uur gebeld heeft, maar er is toch geen speler die gaat zeggen dat ze niet blij zijn met zijn komst? Ik denk met name dat meneer Van Gaal vijftig minuten heeft gepraat."

Sneijder beaamt dat hij 'uit eigen ervaring' spreekt bij het maken van die laatste opmerking. Hij werkte als international ook samen met Van Gaal. "Ik weet dat Van Gaal het kan, maar hij heeft de tijd niet, dus het gaat een lastig weekje worden. Toen hij mij motiveerde om me klaar te stomen voor het WK, duurde dat ook een periode. Het wordt lastig om nu ineens van alles te veranderen. Het was toen wel een prikkel voor me, ik wilde gewoon naar het WK. Dat geldt ook voor de spelers nu. Die gaan daarom niet tegen Van Gaal zeggen: ‘Ik ben het er eigenlijk helemaal niet mee eens dat jij bondscoach wordt.’"

Verder gelooft Sneijder weinig van de uitleg die Van Gaal dinsdag gaf over zijn veelbesproken uitspraak over een 'veredeld stelletje sterren'. "Het feit dat hij zegt ‘kijk het na’, betekent dat hij het zelf ook heeft nagekeken en dat hij er dit verhaal van heeft kunnen maken. Ik vond het gisteren een correcte persconferentie, maar het had helemaal van karakter getuigd als hij had gezegd: ‘Ik had het inderdaad over het Nederlands elftal’. Het siert je dan toch om eerlijk te zijn dat het klopt wat hij zei en dat hij die spelers gaat aanpakken? Hij had het gisteren over zijn regime en hij wil de ploeg naar zijn hand zetten. Die tijd is er alleen nu niet."

Van Gaal was begin juli bij het uitzwaaimoment van de Oranje Leeuwinnen voor de Olympische Spelen en sprak toen de spelers toe. “Kijk nu eens naar het Europees Kampioenschap voor de heren. Dan zie je dat een veredeld stelletje sterren het niet kunnen. En ik heb altijd onder Sarina Wiegman gezien dat er een team stond, waar men voor elkaar door het vuur gaat", doelde hij op de bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. De nieuwe bondscoach wees naar eigen zeggen niet op Oranje, toen hij sprak over een 'veredeld stelletje sterren', en gaf aan dat hij eerder landen als Frankrijk en Portugal in zijn hoofd had.

Dat bijna iedereen ervan uitging dat Van Gaal daarmee doelde op Oranje, ligt volgens hem vooral aan de media. "De media dachten: oh, hij bedoelt het Nederlands elftal. Maar ik zei niet 'Oranje' of 'het Nederlands elftal', ik zei 'het EK'. Ik heb een voorbeeld genoemd dat een verzameld stelletje individuele spelers niet kampioen worden. Toen had ik in mijn hoofd: Frankrijk, Portugal. Niet het Nederlands elftal. Dat hadden jullie natuurlijk in jullie hoofd. Kijk het maar na. Ik zei het tegen de dames, toen wilde ik duidelijk maken dat je als team veel beter kunt presteren dan als een stel individuen."