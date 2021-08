PSV presenteert revolutionair derde tenue zonder clublogo

Woensdag, 18 augustus 2021 om 19:09 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:39

Het derde tenue van PSV voor het nieuwe seizoen is gepresenteerd. In een liveshow van Puma wordt woensdagavond het nieuwe ontwerp getoond, dat zoals verwacht mintgroen is met donkerblauwe details. In mei publiceerde Footy-Headlines al een eerste afbeelding van het tenue, al meldde de website toen dat 'bepaalde elementen' nog konden verschillen van de daadwerkelijke eindversie.

Het shirt is revolutionair, omdat het clublogo van PSV niet is terug te vinden. In plaats daarvan komt in grote letters de clubnaam te staan. In dat opzicht verschilt het design van de gelekte versie van Footy-Headlines, want daarop stond 'Eindhoven' centraal op de borst. Tijdens de presentatie worden ook derde tenues van grote clubs als Manchester City, AC Milan, Valencia en Fenerbahçe getoond. Ook bij die clubs is het logo verdwenen van de borst, staat de clubnaam tussen twee strepen op de borst geschreven en heeft het logo van kledingsponsor Puma een centrale plek. Bij sommige clubs is het logo wel verwerkt op de gehele voorkant.

PSV speelt dit seizoen buitenhuis in een shirt met donkerpaarse en turquoise invloeden, dat in juni officieel werd gepresenteerd. Het derde tenue wordt waarschijnlijk niet met grote regelmaat gedragen. Volgens journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad speelt PSV woensdagavond niet in het derde tenue tegen Benfica, omdat de keeper van de Portugese club een soortgelijk shirt draagt.