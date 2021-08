MVV cancelt transfer na ‘onredelijke, ongebruikelijke en onaanvaardbare eis’

Woensdag, 18 augustus 2021 om 19:04 • Yanick Vos • Laatste update: 19:24

Hüseyin Dogan draagt de komende seizoenen toch niet het shirt van MVV Maastricht, zo brengt de club uit de Keuken Kampioen Divisie woensdagavond naar buiten. MVV ziet af van de komst van de 27-jarige centrumspits, ondanks dat beide partijen het afgelopen vrijdag nog eens raakten over een tweejarige verbintenis. Een voor MVV ‘onredelijke, ongebruikelijke en onaanvaardbare eis’ vanuit het kamp-Dogan is voor de club reden om af te zien van de overeenkomst.

MVV meldt via de clubwebsite dat Dogan afgelopen weekend geëist heeft dat hij in de winterstop transfervrij kan vertrekken. “MVV wenste daar niet in mee te gaan, waardoor de overstap nu afketst. MVV is zwaar teleurgesteld in deze handelwijze”, schrijven de Limburgers. “De club was al weken in gesprek met de aanvaller en was bereid financieel de nek uit te steken om hem binnen te halen. Daarvoor werd onder andere ook financiële steun vanuit de donateurs van supportersinitiatief Veer Zien MVV ingezet, omdat MVV ervan overtuigd was dat Dogan een meerwaarde zou zijn voor de club.”

Volgens MVV was Dogan zelf ‘overtuigd en enthousiast’ over het verhaal van MVV. Afgelopen vrijdag werd zelfs een presentatiefilmpje met hem opgenomen en geopenbaard. “Een publicatie waarvoor de speler ook zijn expliciete toestemming gaf”, benadrukt MVV. In de video pakt Dogan het shirt van MVV en richt hij zich tot de supporters: "Hallo MVV-supporters, Hüseyin Dogan hier. Ik heb het shirt nu vast, maar ik kijk er naar uit om hem snel te mogen dragen." Vlak voordat de video werd opgenomen, werd Dogan met succes medisch gekeurd. "In het bijzijn van meerdere personen leek daarop een mondeling akkoord te zijn gesloten. Wat nog restte was de feitelijke ondertekening van het contract", aldus MVV.

Op verzoek van Dogan werd het ondertekenen van het papierwerk uitgesteld naar maandag. Op die dag stond ook een perspresentatie op het programma. De media waren hier al voor uitgenodigd. “De plotselinge eis om transfervrij te kunnen vertrekken in de winterstop gooit nu echter roet in het eten. Daarmee is een akkoord alsnog van de baan”, treurt MVV. De club laat weten dat het nu op zoek gaat naar andere aanwinsten die het team van Klaas Wels kunnen versterken. Dogan, ex-spits van onder meer NAC Breda, is transfervrij sinds zijn vertrek bij Istiqlol Dushanbe uit Tadzjikistan.