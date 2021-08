Xavi Simons valt voorlopig buiten plannen van Mauricio Pochettino bij PSG

Woensdag, 18 augustus 2021 om 18:30 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:34

Xavi Simons hoeft voorlopig niet te rekenen op veel speeltijd bij Paris Saint-Germain. De achttienjarige Nederlandse middenvelder behoorde niet tot de selectie voor de eerste twee competitiewedstrijden en traint sinds woensdag niet eens meer met de A-selectie, zo meldt Le Parisien. Hij traint inmiddels met de Onder-19 van PSG. Hetzelfde geldt voor leeftijdsgenoot Edouard Michut.

Volgens Le Parisien wil trainer Mauricio Pochettino zijn selectie wat verkleinen. Hij heeft al de beschikking over zomeraanwinsten Georginio Wijnaldum en Achraf Hakimi, terwijl ook Lionel Messi en Gianluigi Donnarumma meetrainen. Sergio Ramos zal zich binnenkort ook bij de groep zullen aansluiten. Idrissa Gueye is herstellende van het coronavirus, terwijl spelers als Marco Verratti, Leandro Paredes, Neymar, Ángel Di María en Marquinhos ook op de terugweg zijn. Het is onduidelijk wie er vrijdag allemaal bij zijn tegen Stade Brest, maar Simons en Michut zullen waarschijnlijk niet meereizen.

Volgens Le Parisien verbindt de club nog geen harde conclusies aan het besluit om Simons en Michut te laten meetrainen met de Onder-19, die onder leiding staat van Zoumana Camara. De krant roept in herinnering dat Simons een goede indruk achterliet in de voorbereiding, met doelpunten tegen Le Mans en Chambly. Michut, een aanvallende middenvelder, speelde als invaller sterk tegen Sevilla (2-2) in een oefenduel. Toch komen ze voorlopig niet voor in de plannen van Pochettino. De zestienjarige El Chadaille Bitshiabu blijft wel meetrainen met het eerste elftal, net als Ismaël Gharbi (zeventien) en Nathan Bitumazala (achttien).