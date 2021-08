Van der Hoorn terug bij FC Utrecht: ‘Hebben zijn verzoek ingewilligd’

Woensdag, 18 augustus 2021 om 18:07 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:14

FC Utrecht heeft de terugkeer van Mike van der Hoorn afgerond. De verdediger wordt eerst een seizoen gehuurd van Arminia Bielefeld en tekent daarna een contract tot medio 2024, zo maakt de club uit de Eredivisie woensdagavond bekend. Van der Hoorn wordt binnengehaald als de vervanger van Tommy St. Jago. In het oefenduel met Fortuna Sittard van vorige week zaterdag raakte St. Jago, een beoogde basisspeler in het nieuwe seizoen, ernstig geblesseerd aan zijn knie.

René Hake koos zondag in de eerste competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam (4-0 zege) voor een centraal verdedigingsduo met Willem Janssen en Mark van der Maarel. Van der Maarel maakte weliswaar een doelpunt én werd verkozen tot Man van de Wedstrijd, maar Utrecht bleef van zins om een vervanger van St. Jago te strikken. Van der Hoorn kent Stadion Galgenwaard goed, want hij is afkomstig uit de jeugdopleiding van Utrecht en speelde tussen 2011 en 2013 voor het eerste elftal, alvorens hij voor circa vier miljoen euro overstapte naar Ajax.

???? Oost ?????????????? West ??? Thuis best ???????????? ??????????, ???????? ?????? ?????? ??????????! ?? Lees meer ?? https://t.co/FlCESPRK3c pic.twitter.com/to14dRGOw3 — FC Utrecht (@fcutrecht) August 18, 2021

In totaal speelde Van der Hoorn 49 officiële wedstrijden voor Utrecht en precies evenveel wedstrijden voor Ajax. Hij werd in 2016 door Ajax verkocht aan Swansea City en stapte medio 2020 transfervrij over naar Arminia Bielefeld. Hij begon als basisspeler bij de Bundesliga-club, maar belandde in januari op de bank en wist zijn basisplek sindsdien niet te heroveren. Zaterdag deed hij veertien minuten mee als invaller in de seizoensouverture tegen SC Freiburg (0-0).

"Het is fantastisch dat Mike, op 28-jarige leeftijd en met ervaring in onder meer de Champions League, Europa League, Premier League, Bundesliga en Eredivisie, nu terugkeert bij de club waarvoor hij in 2011 zijn debuut in het betaalde voetbal maakte", zegt technisch directeur Jordy Zuidam van Utrecht. "Mike gelooft in onze plannen en is enorm gedreven om daarin een belangrijke rol te vervullen. Dat maakte dat hij openstond voor een terugkeer, en dat wij hem nu weer in Utrecht kunnen verwelkomen. We zijn er ontzettend blij mee dat we in de persoon van Mike van der Hoorn een echte winnaar en clubman aan onze selectie hebben toegevoegd."

"Hij is met zijn kwaliteiten en ervaring niet alleen iemand die binnen de lijnen van toegevoegde waarde is, maar ook iemand die buiten het veld op basis van wat hij heeft meegemaakt jonge talenten verder kan helpen in hun ontwikkeling", aldus Zuidam. Collega-directeur Samir Arabi van Arminia Bielefeld vertelt dat Van der Hoorn de clubleiding liet weten terug naar Nederland te willen. "Omdat hij onlangs voor de tweede keer vader is geworden en nu de kans krijgt om terug te gaan naar Utrecht, hebben we zijn verzoek ingewilligd. We willen Mike bedanken voor zijn toewijding tijdens het dragen van het Arminia-shirt. Mede dankzij hem zijn we erin geslaagd om ons te handhaven. We wensen hem het beste in zijn sportieve en persoonlijke toekomst."