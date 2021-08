‘Ugurcan Çakir moet voor 17 miljoen concurreren met Oranje-international’

Woensdag, 18 augustus 2021 om 17:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:54

Valencia lijkt weinig vertrouwen meer te hebben in Jasper Cillessen. Los Che werken hard aan de komst van Ugurcan Çakir, zo meldt Sabah Spor. De 25-jarige doelman van Trabzonspor, die op het EK met Turkije actief was, moet voor in totaal zeventien miljoen euro overkomen. Beide partijen steggelen nog over de exacte voorwaarden.

Trabzonspor heeft de eerste aanbieding vanuit Valencia afgewezen, zo klinkt het. De Spaanse club wilde Çakir eerst voor vijf miljoen euro huren, met daarbij een optie tot koop van twaalf miljoen euro. Die optie wordt automatisch getriggerd indien aan twee voorwaarden wordt voldaan: Çakir speelt dit seizoen meer dan 25 wedstrijden en Valencia weet zich te plaatsen voor de Champions League.

Dat houdt in dat Valencia bij de eerste vier plekken zou moeten eindigen. Gezien de grote concurrentie in Spanje en het afgelopen seizoen, waarin de club slechts dertiende werd in LaLiga, lijkt die kans niet erg groot. Trabzonspor wil dan ook van de voorwaarden af en eist een verplichte optie tot koop. Over de bedragen lijken beide clubs het al wel eens te zijn. Bij Valencia liep Cillessen in de voorbereiding een spierblessure op en ook Jaume Domènech is geblesseerd, waardoor de pas twintigjarige Giorgi Mamardashvili voorlopig het vertrouwen krijgt.

Çakir komt uit de jeugdopleiding van Trabzonspor en maakte in 2015 zijn officiële debuut voor de club. De afgelopen drie jaar is de goalie een vaste waarde in het elftal en sinds vorig jaar is hij ook de aanvoerder. In totaal staat Çakir op 119 officiële wedstrijden voor Trabzonspor. In het Turkse elftal was het lange tijd stuivertje wisselen onder de lat, maar op het EK kreeg Çakir het vertrouwen van bondscoach Senol Günes. Hij speelde tot nu toe elf keer voor Turkije.