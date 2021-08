Terry heeft duidelijke boodschap na nieuwste Chelsea-gerucht: ‘Doe het niet’

Woensdag, 18 augustus 2021 om 16:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:00

Tottenham Hotspur hoopt de verdediging deze zomer van een kwaliteitsimpuls te voorzien en heeft daarbij zijn pijlen gericht op Kurt Zouma. De verdediger van Chelsea is sinds de komst van Thomas Tuchel niet meer verzekerd van een basisplek en moet Nuno Espírito's nieuwste aanwinst worden, weet Sky Sports. John Terry heeft inmiddels zijn bescheiden mening gegeven en adviseert de centrumverdediger om niet te gaan.

Zouma bevindt zich bij Chelsea in een lastige situatie, daar hij vorig seizoen geen vaste basiskracht was. De Fransman kwam wel tot 22 basisoptredens in de Premier League, maar deed dat voornamelijk onder Frank Lampard. Na de komst van Tuchel verdween Zouma naar de bank. Het bracht de geruchtenmolen deze zomer flink op gang. Onder meer West Ham United zou hengelen naar de diensten van Zouma, maar the Hammers werden al snel afgeschrikt door het stevige weeksalaris. Zouma verdient bij Chelsea naar verluidt een slordige 120.000 euro per week.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De reactie van John Terry op het gerucht van Sky Sports.

Dat lijkt de deur te openen voor een transfer naar Tottenham Hotspur, daar Nuno Espírito van plan is om zijn laatste linie te renoveren. Technisch directeur Fabio Paratici is naarstig op zoek naar een nieuwe centrale verdediger om naast Christian Romero te posteren. Laatstgenoemde maakte eerder deze zomer voor veel geld de overstap van Atalanta naar Noord-Londen. Sky Sports weet dat Tottenham erop gebrand is om hun eerdere interesse in de Fransman, die nog tot medio 2023 onder contract staat bij Chelsea, nieuw leven in te blazen.

John Terry heeft te midden van alle geruchten alvast laten weten hoe hij over de situatie denkt. De Chelsea-legende reageerde op een Instagram-post van Sky Sports met de woorden 'Don't do it, Kurt Zouma'. De reactie van Terry, die op Instagram een slordige zes miljoen volgens heeft, is inmiddels ruim dertigduizend keer geliket. Mocht Tottenham Hotspur daadwerkelijk door willen pakken met de komst van Zouma, dan dient de club een bedrag van dertig miljoen euro te betalen voor de mandekker.