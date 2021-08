Opstelling Feyenoord is in te vullen na persconferentie van Arne Slot

Woensdag, 18 augustus 2021 om 15:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:57

Feyenoord kan donderdag in de play-offs van de Conference League tegen Elfsborg beschikken over Alireza Jahanbakhsh. De 28-jarige rechtervleugelaanvaller moest het treffen tegen Willem II (0-4 winst) aan zich voorbij laten gaan, maar is weer hersteld. Omdat aanwinst Fredrik Aursnes niet speelgerechtigd is, zal Jens Toornstra terugkeren op het middenveld.

Arne Slot is als vanzelfsprekend gelukkig met de terugkeer van Jahanbakhsh. "Hij deed gisteren alles mee en dat zag er goed uit", aldus de trainer woensdag op de persconferentie. "Vandaag heb ik niemand van de medische staf gesproken dat het mis is. Ik verwacht hem aan de aftrap." Daarmee is de opstelling van Feyenoord een invuloefening, omdat Slot al weken met min of meer dezelfde elf spelers start start.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Feyenoord is favoriet tegen Elfsborg, maar Slot waakt voor de huidige nummer vier van Zweden. "Elfsborg heeft van zijn laatste tien duels er acht gewonnen en twee gelijkgespeeld. Ze staan qua punten vlak onder Malmö FF, die in de play-offs van de Champions League uitkomen. Jesper Karlsson speelde er tot voor kort, dat is een goede speler." Slot heeft het strijdplan al klaar. "De tegenstander hopelijk onze wil opleggen door dominant aan de bal te zijn. We moeten counters voorkomen, daar besteden we al wekenlang aandacht aan. De afgelopen weken, dat hebben de afgelopen vijf, zes duels aangetoond, hebben we weinig kansen weggegeven."

Justin Bijlow verlengde zijn contract woensdag tot medio 2025. Slot liet op de persconferentie blijken erg tevreden te zijn over zijn eerste doelman. "Justin zei dat het mooi voor hem is, maar ik denk dat het vooral heel erg mooi voor Feyenoord is, dat het ons gelukt is om zo'n goede keeper voor zo'n lange tijd vast te leggen. Ik denk dat dat ook wel een beetje de beleidsmatige keuzes aangeeft die wij de afgelopen maanden gemaakt hebben." Daarmee doelt Slot op de keuze om het beschikbare geld vooral te gebruiken om de contracten van talentvolle spelers als Tyrell Malacia, Orkun Kökçü, Luis Sinisterra en dus ook Bijlow te verlengen.

Slot hoopt deze transferperiode nog een spits en rechtsbuiten erbij te krijgen. "Of dat gaat lukken, dat is maar sterk de vraag", aldus de coach. "Ik denk dat wij met name aanvallend versterking nodig hebben. Wij zijn niet in de omstandigheid om een heel verlanglijstje te hebben, wat ik eigenlijk altijd tegen de scouts zeg: haal maar een goede speler. Dat is een vrij eenvoudige opdracht, hè. We zoeken nog een spits én een buitenspeler."

Woensdag werd bekend dat Feyenoord Christian Conteh een seizoen op huurbasis stalt bij Sandhausen uit de 2.Bundesliga. Voor het overige verwacht Slot in principe geen uitgaande transfers, ook niet van Marcos Senesi, die onlangs in Italiaanse media opnieuw gelinkt werd aan Napoli. "Over Marcos heb ik nog niks gehoord (qua aanbiedingen, red.), zolang als ik bij Feyenoord zit."

Verwachte opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Toornstra, Til, Kökçü; Jahanbakhsh, Linssen, Sinisterra