Geen Jordan Teze in opstelling PSV; Bruma ondanks goede vorm op de bank

Woensdag, 18 augustus 2021 om 20:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:10

De opstelling van PSV voor de wedstrijd in de play-offs van de Champions League tegen Benfica is bekend. Roger Schmidt kan in Lissabon niet beschikken over Nick Viergever. De verdediger verwacht binnenkort vader te worden en is in Eindhoven achtergebleven. Verder beschikt de Duitse oefenmeester, buiten de langdurig afwezigen, over een complete ploeg, nadat hij afgelopen weekend een groot deel van de basis spaarde. De wedstrijd tussen PSV en Benfica begint woensdagavond om 21.00 uur in het met 20.000 fans gevulde Estádio da Luz.

Schmidt besloot zaterdag bij de seizoensouverture tegen Heracles Almelo een groot gedeelte van zijn basisploeg te sparen. Joël Drommel, Marco van Ginkel, Eran Zahavi, Philipp Max, Cody Gakpo en Mario Götze namen allen plaats op de bank. Het zorgde er niet voor dat de Eindhovenaren in de problemen kwamen, daar een eenvoudige 0-2 zege werd geboekt door treffers van Bruma en Noni Madueke. Eerstgenoemde kwam in de wedstrijd daarvoor tegen FC Midtjylland als invaller ook al tot scoren, maar begint toch op de bank. Madueke verkeert in bloedvorm en wist in de laatste vijf wedstrijden voor PSV vijf keer het net te vinden.

PSV maakt niet alleen in aanvallend opzicht indruk. Ook verdedigend staat het als een huis bij de ploeg van Schmidt. PSV wist in de laatste vier duels de nul te houden. Op de rechtsbackpositie bij PSV maakt Jordan Teze plaats voor Phillipp Mwene. Tijdens de afsluitende persconferentie stond Schmidt dinsdag uitgebreid stil bij de kracht van de Portugese tegenstander. "Benfica is een heel goed team, met veel individuele kwaliteiten aan boord", aldus Schmidt. "In balbezit vinden ze bijna altijd een oplossing. We moeten hen van de goal af zien te houden en goed verdedigen als team. We zijn daar klaar voor en willen de groepsfase van de Champions League halen, na een goede voorbereiding."

Mocht PSV er in slagen om Benfica over twee duels van zich af te schudden, dan verzekert het zichzelf van een flinke financiële injectie. PSV is door de plek in de play-offs van het grootste UEFA-clubtoernooi nu al minimaal verzekerd van deelname aan de groepfase van de Europa League en een premie van vijf miljoen euro. De club gaat uiteraard voor een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League. Dat levert namelijk een bedrag van zo'n 35 miljoen euro op, waarvan 15,56 miljoen euro als startpremie en overige inkomsten aan recettes en premies.

Opstelling Benfica: Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Otamendi, Morato; Diogo Gonçalves, João Mário, Weigl, Grimaldo; Pizzi, Rafa Silva, Yaremchuk.

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Sangaré, Van Ginkel; Madueke, Götze, Gakpo; Zahavi.