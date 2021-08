Manchester City laat Ko Itakura voor zachte prijs vertrekken

Woensdag, 18 augustus 2021 om 14:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:57

Ko Itakura staat op het punt om te tekenen bij Schalke 04, zo melden diverse Duitse media. De 24-jarige centrumverdediger van Manchester City, die afgelopen twee jaar op huurbasis bij FC Groningen indruk maakte, wordt eerst een seizoen uitgeleend. Schalke heeft daarna de optie om de Japanner voor slechts vier miljoen euro in te lijven.

Itakura werd twee jaar geleden door Manchester City voor 1,1 miljoen euro opgepikt bij Kawasaki Frontale uit zijn geboorteland. De mandekker werd direct op huurbasis naar FC Groningen gestuurd en hij veroverde daar direct een basisplaats. Na het afgebroken seizoen 2019/20 stond Manchester City toe dat Itakura nóg een jaar bij Groningen zou spelen.

Hij was een van de steunpilaren in het elftal van Danny Buijs, dat afgelopen jaargang goed draaide en zevende werd in de Eredivisie. In de halve finale van de play-offs om een Europees ticket verloor de Trots van het Noorden van FC Utrecht. In totaal speelde Itakura 59 wedstrijden voor FC Groningen, waarin hij 1 goal en 1 assist voor zijn rekening nam. Hij heeft vijf interlands achter zijn naam staan.