AZ met Teun Koopmeiners in de basis; Celtic zonder topschutter

Woensdag, 18 augustus 2021 om 19:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:12

De opstelling van AZ voor het duel met Celtic in de play-offs van de Europa League is bekend. Jansen kan geen beroep doen op Jesper Karlsson. De Zweed is geschorst vanwege zijn rode kaart tegen Rijeka in de laatste groepswedstrijd van de Europa League vorig seizoen. Als AZ het tweeluik met Celtic overleeft, dan speelt het komend seizoen in de groepsfase van de Europa League. Mocht de Schotse nummer twee van het afgelopen seizoen als winnaar uit de strijd komen, dan speelt AZ in de groepsfase van de Conference League. Het duel op Celtic Park, waarbij 50.000 fans aanwezig zullen zijn, begint vanavond om 20.45 uur.

Meest besproken man in aanloop naar het treffen met de Schotten was Teun Koopmeiners. De aanvoerder werd zaterdag door Jansen buiten de basisopstelling gehouden voor het uitduel met RKC Waalwijk omdat hij 'alleen spelers wilde die op AZ gefocust zijn'. Jansen wilde dinsdag tijdens de afsluitende persconferentie niet ingaan op een eventuele basisplaats. "Het zou wel heel bijzonder zijn als er in een paar dagen tijd veel veranderd is", zei Jansen tegen het Noordhollands Dagblad. "Dus wat ik toen heb gezegd, neem ik ook nu weer mee in mijn afweging wat betreft Teun. Ja, in die afweging speelt ook de kracht van de tegenstander een rol. Mogelijk dat we voor deze wedstrijd andere keuzes maken. Dat betekent mogelijk ook een andere opstelling." Woensdagavond maakt AZ bekend dat Koopmeiners terugkeert in de basis.

Het doel zal woensdagavond verdedigd worden door Hobie Verhulst, zo gaf Jansen tijdens de persconferentie al aan. Daarmee houdt hij nieuwkomer Peter Vindahl Jensen voorlopig op de bank. De Deense doelman kwam over van Nordsjaelland en wordt gezien als beoogde opvolger van de naar Stade Brest vertrokken Marco Bizot. Jensen begint tegen Celtic op de bank. "Hij is nog maar een paar dagen bij ons en krijgt veel nieuwe indrukken te verwerken. We geven hem de tijd zich rustig aan te passen. Hobie Verhulst zal tegen Celtic dus weer op doel staan", liet Jansen dinsdag al weten.

Aan de kant van Celtic is de reservebeurt van Odsonne Édouard opvallend. De 23-jarige spits was afgelopen weekend nog goed voor een doelpunt en assist in de wedstrijd tegen Hearts (3-2 winst). De voormalig jeugdspeler van Paris Saint-Germain werd tot dusver twee keer topscorer van Schotland; in 175 wedstrijden voor Celtic tekende hij voor 85 doelpunten en 39 assists. Volgens Engelse media heeft Celtic onlangs een bod van omgerekend 23 miljoen euro op Édouard van Brighton & Hove Albion geweigerd.

De wedstrijd tussen Celtic en AZ wordt niet uitgezonden op de Nederlandse televisie. In de voorronde van de Europa League mogen thuisspelende clubs bepalen waar de wedstrijden worden uitgezonden. Celtic heeft besloten het duel uitsluitend uit te zenden via het eigen clubkanaal. "AZ vindt het buitengewoon teleurstellend dat geen enkele Nederlandse broadcaster de rechten, die in deze ronde bij de thuisspelende club ligt, heeft weten te bemachtigen. Zo’n affiche, dat bovendien van enorm belang is voor het Nederlands voetbal, verdient het om uitgezonden te worden. Voor AZ onduidelijke redenen zijn de rechtenhouder en Nederlandse broadcasters niet tot elkaar gekomen", liet de club uit Alkmaar weten.

Opstelling AZ: Verhulst; Sugawara, Martins Indi, Letschert, Oosting; Koopmeiners, De Wit, Midtsjö; Aboukhlal, Pavlidis, Gudmundsson

Opstelling Celtic: Hart; Ralston, Starfelt, Welsh, Taylor; Turnbull, McGregor, Rogic; Forrest, Furuhashi, Abada