Woensdag, 18 Augustus 2021

Ontsnappingsclausle Haaland kan verhoogd worden

Club Brugge heeft zijn bod op Mohamed Daramy verhoogd. De Belgisch kampioen heeft twaalf miljoen euro exclusief bonussen over voor de rechtsbuiten van FC Kopenhagen, die jeugdinternational is van Denemarken. (BT)

Mino Raiola heeft Internazionale aangeboden om Marcus Thuram voor dertig miljoen euro naar de club te brengen. De zaakwaarnemer had ook Moise Kean in de aanbieding, maar Inter heeft geen interesse in laatstgenoemde. (La Gazzetta dello Sport)

De ontsnappingsclausule van Erling Braut Haaland wordt verhoogd van 75 naar 90 miljoen euro, indien aan bepaalde sportieve voorwaarden wordt voldaan. Bijna de gehele Europese top wil de spits van Borussia Dortmund na dit jaar inlijven. (Sport1) Bijna de gehele Europese top wil de spits van Borussia Dortmund na dit jaar inlijven.

Lille OSC is zeer dicht bij een akkoord met Atlético Madrid over Ivo Grbic. De doelman moet in Noord-Frankrijk de strijd aan om een plek onder de lat met Léo Jardim, nadat Mike Maignan aan AC Milan werd verkocht. (Foot Mercato)

Olympique Marseille is met RB Leipzig in gesprek over Alexander Sörloth. De Noorse spits stelde teleur in zijn eerste jaar in Duitsland en is beschikbaar voor verhuur, waarschijnlijk met een optie tot koop. (Foot Mercato)