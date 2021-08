Fysiek Amrabat wekt verbazing: ‘Zelfs de dokter van AEK schrok ervan’

Woensdag, 18 augustus 2021 om 14:23 • Laatste update: 14:42

In de herfst van zijn carrière begint Nordin Amrabat bij AEK Athene aan een nieuw hoofdstuk in zijn voetballoopbaan. De aanvaller heeft voor twee jaar getekend in de Griekse hoofdstad en is niet van plan om af te bouwen. Amrabat hoopt zich via AEK Athene in de kijker te spelen bij de Marokkaanse bondscoach Vahid Halilhodzic en legde om die reden een aantal lucratieve aanbiedingen uit Qatar en Saoedi-Arabië naast zich neer.

Zaakwaarnemer Mahmoud El Boustati besloot Amrabat aan te bieden binnen zijn netwerk. "Ik dacht: hij is 34 jaar en komt uit de zandbak, dan zal de interesse gering zijn", erkent El Boustati tegen Voetbal International. "Maar er was juist veel keuze. Vanuit Qatar en Saoedi-Arabië kwamen er financieel aantrekkelijke voorstellen en Nordin kon terugkeren naar Spanje. Maar hij koos voor een nieuw land waar de combinatie tussen het leven en het sportieve goed is. Als je ziet hoe het voetbal hier leeft, dat is prachtig. Als Nordin door de stad loopt, willen mensen meteen al een foto met hem maken."

Amrabat kwam in het verleden onder meer uit voor PSV, Galatasaray en Málaga. Meest recent droeg hij het shirt van Al-Nassr. El Boustati is nog altijd onder de indruk van het fysiek van zijn cliënt. "Ik moet eerlijk zeggen: ik begeleid veel jongens, maar weinig leven zo voor de sport als Nordin", gaat El Boustati verder. "Hij drinkt niet, gaat nooit uit. Als je als een professional leeft, betaalt zich dat terug. Hij is 34, maar als je ziet hoe hij eruit ziet… De dokter bij AEK schrok van zijn fitheid en schatte in dat hij meteen kon spelen. AEK richt zich doorgaans meer op jonge spelers, maar voor iemand als Nordin maken ze een uitzondering."

Via AEK Athene hoopt Amrabat zich weer in de kijker te spelen bij de Marokkaanse bondscoach. "Hij zei dat ik beter in Europa kon spelen om in beeld te blijven", aldus Amrabat. "Ik ben 34 jaar en zou graag nog interlands spelen als de kans zich voordoet. Zo niet, dan heb ik een mooie interlandcarrière gehad. Ik moet wel zeggen dat landen in het Midden-Oosten in mijn ogen ten onrechte worden gezien als veredelde amateurcompetities. Er worden daar miljoenensalarissen betaald, daar komen echt geen koekenbakkers naartoe. Ik heb het daar hartstikke goed naar mijn zin gehad, net als mijn familie."