Flinke tik voor Van der Gijp: verdachte brute overval komt op vrije voeten

Woensdag, 18 augustus 2021 om 13:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:30

Younes S., de verdachte die betrokken is bij de overval op René van der Gijp, komt op vrije voeten, zo meldt het Algemeen Dagblad woensdagmiddag. Dat besluit is genomen door de rechtbank in Rotterdam, aangezien er nog geen zicht is op de inhoudelijke behandeling van de zaak. Van der Gijp werd in april vorig jaar op brute wijze overvallen toen hij terugkwam bij zijn woning na een uitzending van Veronica Inside. Het leverde de overvallers, die vermoedelijk uit waren op de Rolex van Van der Gijp, uiteindelijk geen buit op.

Drie onbekende mannen sloegen op 27 april vorig jaar met een onbekend voorwerp in op de ruiten van de auto van Van der Gijp, maar die zijn van veiligheidsglas en braken daardoor niet. De oud-rechtsbuiten kon snel wegrijden en kwam er zo zonder fysieke kleerscheuren vanaf. "Ik stond voor het hek, en ineens sprongen er drie gasten vanuit het niets voor mijn auto en begonnen ze als idioten met hamers op die auto in te slaan", reageerde de analist destijds. "Ik heb van die ramen die je niet doorkrijgt, normaal heb je aan één klap voldoende. Als je één klap op je kop krijgt, zoals op die ramen, dan ben je dood."

De drie verdachten die voor de rechter verschenen, waarvan er twee betrokken waren bij een overval op Nikkie de Jager, worden in verband gebracht met deelname aan een criminele organisatie. Die organisatie houdt zich volgens het Openbaar Ministerie sinds 2020 veelvuldig bezig met het plegen van diefstallen, afpersen met geweld en woningovervallen op veelal vermogende mensen. In juni kwamen al vier andere verdachten op vrije voeten. De rechtbank gaf volgens het Algemeen Dagblad aan lange tijd geworsteld te hebben met de schorsingsverzoeken van het voorarrest van de twintigjarige Younes S. De rechtbank noemde de misdrijven zeer ernstige feiten.

Omdat het begin van het inhoudelijke proces nog een halfjaar op zich kan laten wachten, besloot de rechtbank de verdachte te laten gaan tot de einduitspraak van de zaak dient. Mochten ze in de tussentijd wederom in de fout gaan, dan wachten lange gevangenisstraffen. Van der Gijp onthulde eerder dat hij in de nasleep van de overval een bezoek heeft gebracht aan een van zijn overvallers. "Ik ben het gesprek aangegaan met die jongen, want hij wilde zijn excuses aanbieden", zei Van der Gijp bij Veronica Inside. "Het was best triest. Daar zit dan een jochie van twintig jaar. Geen opleiding, geen werk, woont gewoon bij zijn moeder."