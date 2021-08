Feyenoord verwacht binnenkort contractverlenging voor Justin Bijlow

Woensdag, 18 augustus 2021 om 12:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:36

Feyenoord slaagt erin om Justin Bijlow langer aan de club te binden. De 23-jarige doelman gaat volgens Voetbal International op korte termijn een nieuw contract ondertekenen. Bijlow ligt momenteel tot medio 2023 vast en zal daar 'een aantal jaar' aan toevoegen, zo meldt het weekblad.

Bijlow is een product van Varkenoord en brak in 2017 door in het eerste elftal. De doelman werd in het seizoen 2018/19 eerste keus onder de lat, maar kwam door veelvuldig blessureleed relatief weinig in actie. Afgelopen seizoen moest Dick Advocaat daarom veelvuldig een beroep doen op tweede doelman Nick Marsman. In totaal staat Bijlow op 55 wedstrijden in het eerste elftal van Feyenoord, waarin hij 20 keer de nul hield.

Bijlow mag zich verheugen op een mogelijk debuut voor Oranje, want hij zit in de voorselectie van het Nederlands elftal van Louis van Gaal. Maarten Stekelenburg, de doelman van het Nederlands elftal op het EK, is gestopt en Jasper Cillessen is er vanwege een blessure niet bij. Bijlow gaat de concurrentie om een plek onder de lat aan met Remko Pasveer van Ajax, Joël Drommel van PSV en Tim Krul van Norwich City.