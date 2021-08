Trauner reageert op bijnaam bij Feyenoord: ‘Ik weet niet wat het betekent’

Woensdag, 18 augustus 2021 om 12:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:40

De komst van Gernot Trauner is in Rotterdam met veel gejuich ontvangen. De centrale verdediger maakt in zijn eerste wedstrijden in dienst van Feyenoord een solide indruk en heeft zich snel in het elftal van trainer Arne Slot gespeeld. De Oostenrijker ligt zelfs zo goed in de groep dat zijn ploeggenoten al een bijnaam hebben bedacht, alleen weet de hoofdrolspeler zelf niet helemaal wat hij er mee aan moet.

Bryan Linssen reageerde afgelopen weekend na de klinkende 0-4 zege op Willem II vol lof over zijn nieuwe ploeggenoot. "Achterin, die Trauner, wij noemen hem Kale Kletser", aldus Linssen voor de camera van ESPN. "Die vliegt echt overal in met die kop van hem. Die beukt alles weg. Voetballend is hij zó rustig. Dit is echt een topverdediger. Echt top. Als je hem duels aan ziet gaan, dat gaat keihard. Het is wel lekker dat je iemand als hem achterin hebt staan. "

Bryan Linssen kan de aanwezigheid van aanwinst Gernot Trauner wel waarderen.



"Kale kletser, die vliegt overal in" pic.twitter.com/cv6q04TLmd — ESPN NL (@ESPNnl) August 15, 2021

"Het heeft iets met mijn haar te maken, geloof ik?", reageert Trauner tegenover Feyenoord TV op de door de selectie van Feyenoord verzonnen bijnaam. Ook doet de van LASK overgekomen mandekker na afloop van de wedstrijden uitbundig mee met het gezang richting de supporters als het Komen wij uit Rotterdam? wordt ingezet. "Er wordt volgens mij gevraagd of we echte Rotterdammers zijn en dan reageren wij dan of ze dat niet kunnen horen. Zoiets. Ik doe mijn best, maar het is nog niet makkelijk voor mij op dit moment."

Feyenoord moet zich donderdagavond ten koste van het Zweedse Elfsborg zien te verzekeren van deelname aan de groepsfase van de Conference League. "Het is de laatste stap om de groepsfase te bereiken", weet ook Trauner. "Het zal een lastige wedstrijd worden. We spelen eerst thuis, dus hebben een goede start nodig. Ik hoop dat we een goed resultaat neer kunnen zetten." Mocht Feyenoord zich plaatsen voor de Conference League, dan wordt de begroting van de club omhoog getild naar ruim zeventig miljoen euro. Voor Vitesse en Feyenoord ligt 2,94 miljoen euro klaar aan startgeld bij deelname aan de Conference League.